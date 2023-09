Je rozhodnuté, verejnosť zahlasovala za 7 miest, kde Kaufland otvorí nové K Parky

Úspešný projekt K Parkov, ktoré obchodný reťazec stavia naprieč celým Slovenskom, aj v treťom ročníku vzbudil veľký záujem. Do hlasovania verejnosti, ktorá rozhodla o víťazných lokalitách, sa zapojili tisícky ľudí a odovzdali v ňom vyše 200 tisíc hlasov.

Tento rok sa do projektu zaregistrovalo 31 miest aj mestských častí z celého Slovenska, ktoré využili príležitosť súťažiť o nové športoviská. Hlasovanie na www.kauflandpark.sk prebiehalo od 17.8. do 20.9.2023 a mestské zastupiteľstvá aj obyvatelia sa doslova aktivizovali na sociálnych sieťach, aby v odovzdávaní hlasov podporili aj ostatných. A v ktorých slovenských lokalitách pribudnú budúci rok nové K Parky?

Levice, Šaľa, Brezno, Michalovce, Veľký Krtíš, bratislavská Dúbravka a košická mestská časť Dargovských hrdinov, to je zoznam víťazov, ktorých obyvatelia sa môžu tešiť na moderné ihriská. Záujemcovia, ktorí sa do projektu prihlásili, boli rozdelení do troch veľkostných kategórií podľa počtu obyvateľov, pričom v každej veľkostnej kategórii zvíťazili dve mestá alebo mestské časti s najvyšším počtom prepočítaných hlasov. Obchodný reťazec však venuje siedmy bonusový K Park aj lokalite, ktorá nazbierala najväčší počet hlasov počas celého trvania hlasovania.

Kaufland postaví atraktívne ihriská v 7 mestách, ktoré dostali najviac hlasov od verejnosti. Foto: Kaufland

„Ďakujeme všetkým mestám aj mestským častiam, ktoré sa do súťaže registrovali a výhercom K Parkov blahoželáme,“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. a dodáva:

„Veľmi nás teší, že projekt má na Slovensku taký veľký ohlas a získava čoraz väčšiu popularitu. Do hlasovania sa zapájajú celé komunity v podobe škôl, mestských častí aj rodín, čo je pre nás dôkaz, že deti aj mládež takéto moderné ihriská potrebujú a že na nich radi trávia svoj voľný čas.“

Deti a mládež nájdu v K Parkoch príležitosť na šport aj zábavu. Foto: Kaufland

K Park je pre mladých ideálne miesto na trávenie voľného času. Zahrajú si v ňom pingpong, zahádžu si do basketbalového koša, využijú priestor na jazdu na kolobežke či skateboarde alebo si vyskúšajú svoje sily na lezeckej stene a na workoutovej konštrukcii. Doteraz ich obchodný reťazec otvoril 12, pričom do konca roka pribudnú ešte v Lučenci a v Považskej Bystrici, pretože tieto mestá spolu s Kežmarkom, Starou Ľubovňou, Šamorínom a košickými sídliskami KVP a Nad jazerom získali najviac hlasov v minuloročnom hlasovaní. Na atraktívnych ihriskách po celom Slovensku to žije a oceňujú ich aj zástupcovia miest a mestských častí, ktorí netaja nadšenie, že obchodný reťazec takto podporuje prospešné projekty pre deti a tínedžerov.

Pre obľúbeného predajcu potravín je výstavba multifunkčných športových areálov zároveň spôsob, ako motivovať mladých k tomu, aby sa zdvihli z pohodlných kresiel, aspoň na chvíľu odložili svoje smartfóny a začali sa viac hýbať. Najnovšie ich v tom podporuje aj raper Separ, ktorý sa stal tvárou projektu a K Parky získali aj záštitu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Viac info na www.kauflandpark.sk

