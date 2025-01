Jarjabek: Či budú predčasné voľby záleží len od strany Hlas-SD a Slovenskej národnej strany – VIDEO

Či budú, alebo nebudú predčasné voľby záleží v tejto chvíli len od strany Hlas-SD a Slovenskej národnej strany. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol poslanec strany Smer-SD Dušan Jarjabek.

Ako dodal, závisí to od toho či si poslanci týchto strán uvedomia v rámci svojich klubov, čo je pre nich to najdôležitejšie – či budú plniť programové vyhlásenie vlády, alebo nebudú. A tam podľa Jarjabka žiadny kompromis neexistuje.

Menšinová podpora vlády neprichádza do úvahy

„Viete, mnohí tí poslanci sa pozerajú ráno pri tom holení alebo keď si čistia zuby do zrkadla, a majú pocit, že nikto dôležitejší v tom zrkadle nie je ako práve ten, na ktorého sa pozerajú. A to je kameň úrazu,“ povedal poslanec Smeru s tým, že títo ľudia si neuvedomujú, že o rok, o dva, v následujúcom volebnom období „po nich neštekne ani pes“.

Podľa Jarjabka to hovorí s plnou vážnosťou, keďže je v parlamente najdlhšie, 26 rokov. „Uvedomte si, koľko tých poslancov tam bolo, o ktorých dnes nikto nevie,“ dodal Jarjabek.

Podľa jeho slov menšinová podpora vlády neprichádza do úvahy, je to istý kompromis, ktorý je v tejto chvíli neprijateľný, lebo nemôže trvať dlho. Ako dodal, zatiaľ stále zákony prechádzajú.

Zákony prechádzajú s odretými ušami

„Prechádzajú s odretými ušami, to je pravda. Ale prechádzajú, tá koalícia už bola krehká aj vtedy, keď mala tých 79 hlasov, že ich má teda stále. Ono je to podmienené skutočne tým, že aby si tí, ktorí sú nespokojní, uvedomili, čo sa musí stať, aby boli spokojní. Inak to nejde,“ povedal Jarjabek.

Osobne predpokladá, že do začiatku februárovej schôdze parlamentu sa situácia vyrieši. „To si uvedomuje každý, preto, lebo to má dôsledky, že nie je zvolený predseda Národnej rady SR, chýbajú nám ľudia na ústavný súd, chýbajú nám ľudia do Rady Slovenskej televízie a rozhlasu, chýbajú nám ľudia do licenčnej rady. To všetko treba zvoliť. No ja predpokladám, že naozaj tento mesiac, do toho 4. februára, keď má začať parlament normálne v riadnej schôdzi pracovať, sa tieto veci vyjasnia, pomenujú a my minimálne budeme voliť predsedu parlamentu. A tam si, myslím, že už sa potom otvoria tie brány toho chcenia a tých kompromisov a malo by to všetko fungovalo. Pokiaľ to tak nebude… “ uzavrel Dušan Jarjabek.