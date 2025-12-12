Japonsko a USA sú znepokojené čínskymi vojenskými akciami v regióne

Konanie Pekingu nie je prínosom pre regionálny mier, zhodli sa japonský minister obrany Šindžiró Kodzumi a jeho americký náprotivok Pete Hegseth počas telefonátu po tom, čo čínske lietadlá radarom sledovali japonské stíhačky pri Taiwane, uviedlo v piatok Tokio. Incident sa odohral 6. decembra, krátko po vyjadreniach premiérky Sanae Takaičiovej o možnej japonskej reakcii na útok Číny na Taiwan, ktoré Peking pobúrili.
Zhoršujúca sa bezpečnostná situácia
Podľa japonského ministerstva obrany si ministri „vymenili otvorené názory na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v indicko-pacifickom regióne vrátane radarového incidentu“. Zároveň „vyjadrili vážne znepokojenie nad krokmi, ktoré zvyšujú regionálne napätie, keďže čínske aktivity neprispievajú k mieru a stabilite“.
Japonsko vykonalo spoločné cvičenie s USA ako odpoveď na rusko-čínske letecké hliadky v regióne
Kodzumi na platforme X uviedol, že Číne povedal, že „šíri informácie úplne v rozpore s faktami“. Dodal, že Japonsko „neusiluje o eskaláciu, reaguje pokojne, robí potrebné vyvrátenia a ponecháva otvorené dvere pre dialóg“.
Hegsethova kancelária oznámila, že ministri hovorili aj o čínskych vojenských aktivitách a o japonskom úsilí zvýšiť obranné výdavky a posilniť kapacity.
Zvýšená letecká aktivita
Minulý týždeň podľa Tokia stíhačky J‑15 z čínskej lietadlovej lode Liaoning dvakrát zamerali radar na japonské lietadlá v medzinárodných vodách pri Okinave. Peking obvinil Tokio z „vniknutia do čínskej výcvikovej oblasti bez povolenia, blízkeho prieskumu a vyvolávania napätia“.
V utorok podľa Japonska dva ruské bombardéry Tu‑95 a dve čínske H‑6 vykonali spoločný let okolo krajiny. Japonsko aj Južná Kórea vyslali stíhačky v reakcii na vstup lietadiel do ich identifikačných zón.
Juhokórejské stíhačky vzlietli k čínskym a ruským lietadlám. Moskva a Peking potvrdili spoločné manévre
O deň neskôr Japonsko a USA uskutočnili vlastné taktické cvičenia nad Japonským morom za účasti bombardérov B‑52 a japonských stíhačiek F‑35 a F‑15. Peking potvrdil, že manévre s Ruskom boli súčasťou ročných plánov spolupráce, Moskva ich označila za rutinné.