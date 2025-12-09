Juhokórejské stíhačky vzlietli k čínskym a ruským lietadlám. Moskva a Peking potvrdili spoločné manévre

Žiadne z lietadiel nenarušilo vzdušný priestor Južnej Kórey.
Ruské bojové lietadlo Suchoj SU-30SM.
Južná Kórea v utorok vyslala do vzduchu stíhacie lietadlá po tom, čo sedem ruských a dve čínske vojenské lietadlá vstúpili do kórejskej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany (KADIZ). Podľa vyhlásenia Zboru náčelníkov štábov sa incident odohral okolo 10. hodiny miestneho času.

Žiadne z lietadiel nenarušilo vzdušný priestor Južnej Kórey. Soul uviedol, že nasadil stíhačky „na prijatie taktických opatrení v prípade nepredvídaných okolností“. Stroje sa v zóne pohybovali približne hodinu, než ju opustili.

Rusko-čínske manévre

Čínske ministerstvo obrany následne oznámilo, že manévre s ruskou armádou boli súčasťou „ročných plánov spolupráce“. Cvičenie sa uskutočnilo nad Východočínskym morom a západným Tichým oceánom a išlo o „10. spoločnú strategickú leteckú hliadku“.

Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že manévre trvali osem hodín a na niektorých úsekoch trasu bombardérov sprevádzali stíhačky cudzích štátov.

Pravidelné incidenty

Od roku 2019 lietajú ruské a čínske vojenské stroje do KADIZ pravidelne bez predchádzajúceho oznámenia, pričom to zdôvodňujú spoločnými cvičeniami. V novembri minulého roka Soul vyslal stíhačky po tom, čo zónou preletelo päť čínskych a šesť ruských lietadiel. Podobné incidenty sa odohrali aj v júni a decembri 2023 a v máji a novembri 2022.

Čína a Rusko posilnili vojenskú spoluprácu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pred takmer štyrmi rokmi. Obe krajiny sú zároveň tradičnými spojencami Severnej Kórey, ktorú Soul považuje za svojho hlavného protivníka.

