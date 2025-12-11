Japonsko vykonalo spoločné cvičenie s USA ako odpoveď na rusko-čínske letecké hliadky v regióne

Japonsko vo štvrtok oznámilo, že spolu so Spojenými štátmi vykonalo spoločné letecké cvičenie ako ukážku sily, len niekoľko dní po spoločných čínsko-ruských hliadkach v regióne a po týždňoch diplomatického napätia medzi Tokiom a Pekingom. Podľa japonského velenia sa stredajšie cvičenie konalo v „čoraz vážnejšom bezpečnostnom prostredí“ v blízkosti Japonska.
Tokio v stredu uviedlo, že dva ruské strategické bombardéry Tu-95 sa deň predtým stretli s dvomi čínskymi bombardérmi H-6 nad Východočínskym morom a následne vykonali spoločný let okolo krajiny. Japonsko v reakcii vyslalo stíhačky.
Pobúrený Peking
Premiérka Sanae Takaičiová minulý mesiac pobúrila Peking vyhlásením, že Japonsko by zasiahlo v prípade čínskeho útoku na Taiwan. Náčelníci štábov vo štvrtok zdôraznili „pevné odhodlanie Japonska a USA nedovoliť jednostrannú zmenu status quo silou“ a pripravenosť ozbrojených síl oboch krajín.
Trump odporučil japonskej premiérke, aby neprovokovala Čínu v otázke zvrchovanosti Taiwanu
V samostatnom vyhlásení Tokio uviedlo, že taktické cvičenia nad Japonským morom zahŕňali dva americké bombardéry B-52, tri japonské stíhačky F-35 a tri stíhačky F-15.
Rastúce napätie
Cvičenie sa uskutočnilo v čase, keď USA prvýkrát kritizovali Peking po tom, čo čínske stíhacie lietadlá z lietadlovej lode Liaoning dvakrát radarom sledovali japonské lietadlá pri Okinave. Washington označil čínske kroky za „nekonštruktívne pre regionálnu stabilitu“ a zdôraznil, že spojenectvo USA a Japonska je „silnejšie než kedykoľvek predtým“.
Tokio si v tejto súvislosti predvolalo čínskeho veľvyslanca a Peking v reakcii na to obvinil Japonsko z „neoprávneného narušenia výcvikovej zóny“ a z eskalácie napätia.
Poľutovaniahodné hliadky
Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) podľa japonského ministra obrany Šindžira Kodzumiho označilo radarový incident aj spoločné čínsko-ruské hliadky za „poľutovaniahodné“.
Juhokórejské stíhačky vzlietli k čínskym a ruským lietadlám. Moskva a Peking potvrdili spoločné manévre
Južná Kórea v utorok hlásila, že čínske a ruské lietadlá vstúpili aj do jej identifikačnej zóny, čo si rovnako vyžiadalo nasadenie stíhačiek.
Peking a Moskva tvrdia, že ide o rutinné cvičenia v rámci ročných plánov spolupráce.