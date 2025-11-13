Japonská premiérka Takaičiová vráti 30 percent svojho platu, už teraz však zarába menej ako Fico

Japonská premiérka Sanae Takaičiová plánuje znížiť platy členov svojho kabinetu, vrátane svojho vlastného, v snahe dokázať, že to s reformami verejnej správy myslí vážne. Referuje o tom denník The Japan Times.
Plán zahŕňa revíziu zákona o odmeňovaní vládnych činiteľov počas aktuálneho parlamentného zasadnutia s cieľom pozastaviť dodatočné odmeny pre premiéra a ostatných členov kabinetu.
Revízia zákona
„Budem pracovať na revízii zákona, aby (členovia kabinetu) nedostávali plat prevyšujúci platy zákonodarcov,“ povedala Takaičiová na tlačovej konferencii po svojom uvedení do funkcie japonskej premiérky.
Podľa The Japan Times zákonodarcovia v súčasnosti poberajú odmenu vo výške 1,294 milióna jenov (približne 7 200 eur) mesačne, pričom premiér dostáva ďalších 1,152 milióna jenov (približne 6 419 eur) a ministri 489-tisíc jenov (asi 2 724 eur).
Premiérka vráti 30 percent svojho platu
Existujúce reformy však už teraz znamenajú, že premiérka vráti 30 percent svojho platu a ministri si znížia plat o 20 percent. „Takaičiovej plán na zníženie platov členov kabinetu je úžasný,“ povedal spolupredseda Strany inovácie Fumitake Fudžita, ktorý tento krok privítal. Pre porovnanie, slovenský premiér Robert Fico zarába približne 11-tisíc eur mesačne.
Nie všetci sú však zámermi predsedníčky vlády nadšení. Juičiro Tamaki, líder Demokratickej ľudovej strany, rozhodnutie kritizoval ako „prejav deflačného zmýšľania„. „Mám z toho zmiešané pocity,“ povedal pre denník The Japan Times nemenovaný člen kabinetu.