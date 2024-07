Ja, zloduch prichádza do kín už so svojím 4. pokračovaním

Najslávnejší animovaný zloduch sa vracia! V štvrtom pokračovaní série „Ja, zloduch” sa bývalý majster zločinu, dnes elitný člen Proti-zlodušskej, musí postaviť dlhoročnému nepriateľovi, ktorý utiekol, a zároveň zvládnuť a ochrániť rozrastajúcu sa rodinu. Do kín prichádza 4. júla.

Čas sa nedá zastaviť, a to platí aj pre zloducha Grua. Stal sa z neho starostlivý tatko a manžel a namiesto toho, aby vymýšľal geniálne zlodušské plány, sa snaží votrieť do priazne svojho malého syna Grua juniora. Ten má zdanlivo oveľa radšej svoju mamku Lucy, svojho otca permanentne privádza do zúrivosti. Gru má však trochu hlbšie vrásky kvôli zloduchovi menom Maxime Le Mal, ktorý ho šikanoval na základnej škole. Ten práve utiekol z väzenia, kam sa dostal s Gruovou pomocou a zo všetkého najviac túži po pomste. A pretože Liga proti zloduchom to považuje za hrozbu najzlovestnejšieho druhu, zapíšu Grua s rodinou do programu na ochranu svedkov, čo znamená novú identitu a pokojný život na predmestí. Na zvýšenie ich ochrany päť dobrovoľníkov z radov Mimoňov absolvuje špeciálny program. Vybavia ich super-schopnosťami, aby mohli zasiahnuť v prípade, ak sa Gruovo krytie odhalí.

Foto: CinemArt

Ambiciózny plán má, samozrejme, muchy gigantických rozmerov. Super-Mimoni sú pochopiteľne super-magnetom na katastrofy všetkého druhu. A navyše v susednom dome býva tínedžerka, ktorá túži po kariére super-zloducha. Grua okamžite spozná a prinúti ho stať sa jej mentorom. Nezabúdajme ani na pomstychtivého Maxima, ktorý čaká na svoju príležitosť.

Aj 4. diel série Ja, zloduch je hlavne groteska, ktorá skvele kombinuje gagy Mimoňov s rodinným dobrodružným príbehom.

Pozrite si trailer tu:

V obrovskej škále animovanej zábavy práve séria „Ja, zloduch” dominuje a zastáva najvyššiu priečku v histórii kinematografie. Zarobil totiž ohromujúcich 4,6 miliardy dolárov a svoje príjmy stále zvyšuje. Obľúbená sága si podmaňuje celosvetové publikum svojimi roztomilými postavičkami, živou animáciou a humorom, ktorý nepozná hranice jazyka ani kultúry.

„Odkedy sme v roku 2010 vydali prvý film Ja, zloduch, naše publikum s týmito filmami vyrástlo,“ hovorí zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Illumination Chris Meledandri. „Máme fanúšikov, ktorí ich sledovali ako deti a teraz sú z nich tínedžeri, zatiaľ, čo iní, ktorí vtedy boli tínedžeri, sú teraz mladí rodičia. Ku každému novému filmu pristupujeme s rovnakým zámerom a túžbou ako k prvému. Náš tvorivý tím, od režisérov a scenáristov až po hercov a výtvarníkov, sa snaží o originalitu a dokonalosť a vždy má na pamäti očakávania našich divákov. Sme odhodlaní udržať štandard, ktorý naši fanúšikovia očakávajú, a zabezpečiť, aby každý film prinášal radosť a smiech. Sme nesmierne vďační za ich vernosť počas tejto pätnásťročnej cesty.“

Foto: CinemArt

Aj v 4. pokračovaní sa môžete tešiť okrem iného aj na geniálnu hudbu. Stojí za ňou už od počiatku série držiteľ Grammy Heitor Pereira, ktorý je pri komponovaní svojej hudby zameraný najmä na samotné postavy. „Verte tomu alebo nie, čakám, kým mi každá nová postava zaspieva svoje melódie,“ hovorí Pereira. „Počujem ich hudbu prostredníctvom tónov ich hlasov, rytmu ich dialógov, ich extrémnych osobností a toho, ako komunikujú so všetkými ostatnými postavami v príbehu. Animácia môže byť veľmi zložitá. Mojou úlohou je ešte dosiahnuť, aby to znelo tak, akoby sa hudba rodila spolu s ňou!”

V aktuálnom pokračovaní spolupracoval opäť aj s držiteľom Grammy a na Oscara® nominovaným Pharrellom Williamsom. Spoločnú tvorbu započali už pri úvodnom filme série, kedy ich zoznámil Hans Zimmer. V Ja, zloduch 4 budete počuť novú pieseň Pharrella Williamsa Double Life, ktorá bude odrážať Gruov dvojitý život. „Pieseň je o tom, ako Gru bojuje so zachovaním svojej identity tajného agenta napriek tomu, že chce byť úprimný k svojej rodine,” prezradil Williams.

Foto: CinemArt

V slovenskom znení budú účinkovať Ján Gallovič, Lenka Košická ml., Henrieta Jančišinová, Zuzana Fialová, Barbora Švidraňová, Ján Koleník, Juraj Bača a ďalší.

4. pokračovanie animovanej komédie Ja, zloduch 4 prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 4. júla.

