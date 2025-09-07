Izraelský útok zrovnal so zemou ďalšiu výškovú budovu v Gaze, druhú za dva dni. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov, aby sa presunuli do „humanitárnej zóny“ pred plánovanou ofenzívou na mestské centrum. Izrael už niekoľko týždňov varuje pred novým útokom na najväčšie mesto v pásme Gazy, no neuviedol presný časový rámec.
Intenzívne sa zvyšujú letecké útoky a pozemné operácie na okraji mesta, čo vyvoláva obavy z ďalšieho zhoršenia už tak kritických podmienok. V sobotu izraelské lietadlá zhodili tisíce letákov na západné štvrte mesta, vyzývajúc obyvateľov na evakuáciu.
Ľudia zostávajú napriek výzvam
Mnohí však neplánujú odísť. Ako uviedol Nafez Anis, ktorý s rodinou žije v stane v Gaze: „Kam by sme mali ísť? Počkáme, a keď uvidíme izraelské tanky, odídeme.“ Podľa hovorcu civilnej obrany v Gaze Mahmuda Bassala zahynulo počas dňa 56 Palestínčanov vrátane 19 pri centre na distribúciu humanitárnej pomoci na severe.
Izraelská armáda uviedla, že zasiahla výškovú budovu Sussi, ktorú Hamas údajne využíval na sledovanie izraelských jednotiek, a podnikla „opatrenia na zmiernenie škôd na civilistoch“. Budova bola zničená, čo potvrdil aj izraelský minister obrany Israel Katz. Hamas útok odsúdil a poprel, že by používal obytné alebo civilné budovy na vojenské účely.
Cieľom bola budova Sussi
Izraelská armáda tiež vydala evakuačný príkaz pre ďalšiu výškovú budovu, varujúc pred bezprostredným útokom a vyzývajúc ľudí, aby sa presunuli na juh do oblasti Al-Mawasi, ktorú označila za humanitárnu zónu, kde by mala byť poskytnutá pomoc a lekárska starostlivosť. Mnohí obyvatelia však neveria, že útek ich ochráni.
Izraelská armáda sa nevzdáva plánu na dobytie Gazy, vyzvala ľudí na presun do humanitárnej zóny
„Kdekoľvek ideme, smrť nás prenasleduje, či už bombardovaním alebo hladom,“ povedala 20-ročná Samia Mushtaha. Medzinárodný tlak na ukončenie takmer dvojročnej vojny rastie. V Tel Avive a Jeruzaleme sa v sobotu konali demonštrácie za prímerie a prepustenie rukojemníkov.
Rokovania o rukojemníkoch
Americký prezident Donald Trump uviedol, že USA sú v „hlbokých rokovaniach“ s Hamasom o prepustení zajatcov. Podľa izraelskej armády zostáva v Gaze 47 rukojemníkov, z ktorých 25 sa považuje za mŕtvych.
Vojna v Pásme Gazy spôsobila zdravotné postihnutie najmenej 21-tisíc deťom
OSN odhaduje, že v a okolo Gazy žije takmer milión ľudí, pričom vyhlásila hladomor a varovala pred hroziacou katastrofou, ak ofenzíva bude pokračovať. Konflikt si vyžiadal tisíce obetí na oboch stranách, pričom presné čísla nie je možné nezávisle overiť kvôli obmedzeniam prístupu do oblasti.