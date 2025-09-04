Vojna v Pásme Gazy spôsobila zdravotné postihnutie najmenej 21-tisíc deťom

Vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas spôsobila od októbra 2023 zdravotné postihnutie najmenej 21-tisíc deťom v Pásme Gazy. V stredu to uviedol Výbor Organizácie Spojených národov (OSN) pre práva osôb so zdravotným postihnutím.
Za takmer dva roky konfliktu utrpelo „nové zranenia súvisiace s vojnou“ približne 40 500 detí, z ktorých viac ako polovica zostala zdravotne postihnutá.
Výbor upozornil, že evakuačné príkazy izraelskej armády počas ofenzívy v Pásme Gazy sa častokrát nedostali k osobám so sluchovým alebo zrakovým postihnutím, čo znemožňovalo ich evakuáciu. Ľudia so zdravotným postihnutím tak boli nútení utekať v nebezpečných a ponižujúcich podmienkach, napríklad plazením sa cez piesok alebo blato bez pomoci pri pohybe.
Obmedzenia humanitárnej pomoci do Pásma Gazy zároveň neprimerane zasiahli osoby so zdravotným postihnutím, ktoré čelili vážnym problémom s prístupom k potravinám, čistej vode a hygiene a boli odkázané na pomoc iných.
Výbor tiež uviedol, že až 83 % osôb so zdravotným postihnutím prišlo o svoje pomôcky, pričom väčšina si nemohla dovoliť alternatívy. Pomôcky ako invalidné vozíky, chodítka, palice, dlahy a protézy boli izraelskými úradmi vyhodnotené ako predmety na „dvojaké použitie“ a preto neboli zahrnuté do zásielok pomoci.
Výbor vyzval na dodanie „masívnej humanitárnej pomoci osobám so zdravotným postihnutím“ a zdôraznil potrebu ochranných opatrení zo všetkých strán konfliktu, aby sa zabránilo ďalšiemu násiliu, úmrtiam a porušovaniu práv.
Výbor zdôraznil, že Izrael by mal prijať špecifické opatrenia na ochranu detí so zdravotným postihnutím pred útokmi a zaviesť evakuačné protokoly zohľadňujúce ich potreby. Tiež by mal zabezpečiť, aby sa osoby so zdravotným postihnutím mohli bezpečne vrátiť domov a aby im bola poskytnutá potrebná pomoc.