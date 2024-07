Izraelská armáda potvrdila, že udrela na jemenských povstalcov húsíov. Zasiahla viacero vojenských terčov

Izraelská armáda v sobotu potvrdila, že zasiahla niekoľko objektov jemenských povstalcov húsíov v reakcii na piatkový útok húsíov dronom na Tel Aviv. Podľa izraelskej armády jej údery zasiahli viacero „vojenských terčov“ v prístavnom meste Hudajda. Armáda dodala, že išlo o odpoveď na „stovky útokov“ proti Izraelu v ostatných mesiacoch.

„Húsíovia na nás zaútočili viac ako 200-krát. Potom, ako prvýkrát ublížili izraelskému občanovi, sme na nich udreli. A budeme to robiť na každom mieste, na ktorom by to mohlo byť nutné,“ uviedol vo vyhlásení izraelský minister obrany Joav Gallant.

Podľa jemenského ministerstva zdravotníctva pri úderoch na mesto Hudajda utrpelo zranenia 80 ľudí, väčšinou vážne popáleniny.

Izraelská armáda uviedla, že útoky podnikla sama a svojich spojencov o nich informovala. Predstaviteľ izraelskej armády novinárom povedal, že Hudajda je hlavným prístavom pre dovoz zbraní z Iránu.