Španielsko začne vyšetrovať porušovanie ľudských práv v Pásme Gazy. Komu chce pomôcť?

Generálny prokurátor oznámil vytvorenie pracovnej skupiny na podporu Medzinárodného trestného súdu v prípadoch vojnových zločinov.
UN Gaza Human Rights
Palestínčania pomáhajú zranenému mužovi po izraelských útokoch v utečeneckom tábore Nusejrat v Pásme Gazy, 8. júna 2024. Foto: SITA/AP
Španielsko začne vyšetrovať „porušovanie ľudských práv v Pásme Gazy“ s cieľom pomôcť Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), ktorý vydal zatykače na izraelských predstaviteľov pre údajné vojnové zločiny, uviedol vo štvrtok generálny prokurátor Álvaro García Ortiz.

Prokurátor vydal dekrét o vytvorení pracovnej skupiny, ktorá bude vyšetrovať porušenia medzinárodného práva o ľudských právach v Pásme Gazy, uviedol v stanovisku úrad generálneho prokurátora.

Úlohou vyšetrovacieho tímu bude „zhromažďovať dôkazy a sprístupniť ich príslušnému orgánu, čím Španielsko splní svoje záväzky v oblasti medzinárodnej spolupráce a ľudských práv“.

„Vzhľadom na súčasnú situáciu na palestínskych územiach musia byť všetky dôkazy, priame alebo nepriame, ktoré môžu byť zhromaždené v našej krajine o spáchaných zločinoch v Pásme Gazy, zahrnuté pre potenciálne použitie v prípade ICC,“ dodal.

ICC vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Joava Gallanta pre údajné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti počas izraelských operácií v Pásme Gazy.

Španielsko sa tiež pripojilo k prípadu pred Medzinárodným súdnym dvorom (ICJ), ktorý obviňuje Izrael z genocídy v Pásme Gazy.

Oba súdy so sídlom v Haagu čelia ostrým kritikám zo strany Izraela a jeho spojencov. Vo februári USA uvalili sankcie na ICC, tvrdiac, že súd vydaním zatykača na Netanjahua „zneužil svoje právomoci“. Izrael spochybňuje jurisdikciu ICC v tomto prípade.

