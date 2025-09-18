Španielsko začne vyšetrovať porušovanie ľudských práv v Pásme Gazy. Komu chce pomôcť?

Španielsko začne vyšetrovať „porušovanie ľudských práv v Pásme Gazy“ s cieľom pomôcť Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), ktorý vydal zatykače na izraelských predstaviteľov pre údajné vojnové zločiny, uviedol vo štvrtok generálny prokurátor Álvaro García Ortiz.
Prokurátor vydal dekrét o vytvorení pracovnej skupiny, ktorá bude vyšetrovať porušenia medzinárodného práva o ľudských právach v Pásme Gazy, uviedol v stanovisku úrad generálneho prokurátora.
Úlohou vyšetrovacieho tímu bude „zhromažďovať dôkazy a sprístupniť ich príslušnému orgánu, čím Španielsko splní svoje záväzky v oblasti medzinárodnej spolupráce a ľudských práv“.
„Vzhľadom na súčasnú situáciu na palestínskych územiach musia byť všetky dôkazy, priame alebo nepriame, ktoré môžu byť zhromaždené v našej krajine o spáchaných zločinoch v Pásme Gazy, zahrnuté pre potenciálne použitie v prípade ICC,“ dodal.
ICC vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Joava Gallanta pre údajné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti počas izraelských operácií v Pásme Gazy.
Španielsko sa tiež pripojilo k prípadu pred Medzinárodným súdnym dvorom (ICJ), ktorý obviňuje Izrael z genocídy v Pásme Gazy.
Oba súdy so sídlom v Haagu čelia ostrým kritikám zo strany Izraela a jeho spojencov. Vo februári USA uvalili sankcie na ICC, tvrdiac, že súd vydaním zatykača na Netanjahua „zneužil svoje právomoci“. Izrael spochybňuje jurisdikciu ICC v tomto prípade.