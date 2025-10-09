Slzy radosti a úľava. Hamas a Izrael sa dohodli na prímerí podľa Trumpovho plánu

Izrael a Hamas sa vo štvrtok dohodli na prímerí v Pásme Gazy, vďaka ktorému by sa v priebehu niekoľkých dní mohli dostať na slobodu zostávajúci žijúci rukojemníci. Dohoda je významný krok k ukončeniu vojny, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí a rozpútala humanitárnu krízu.
Dohoda, ktorá má byť podpísaná vo štvrtok, tiež vyzýva Izrael na prepustenie stoviek palestínskych väzňov, ako aj na urýchlenie pomoci pre Pásmo Gazy po viac ako dvoch rokoch vojny, ktorú začal bezprecedentný útok Hamasu na Izrael v októbri 2023.
Palestínska militantná skupina Hamas prepustí všetkých rukojemníkov, zatiaľ čo Izrael stiahne svoje jednotky späť na dohodnutú líniu, vyhlásil americký prezident Donald Trump po tom, čo rokovania v Egypte o jeho 20-bodovom mierovom pláne viedli k dohode.
Slzy radosti a úľava
Zdroj z Hamasu agentúre AFP povedal, že skupina v rámci prvej fázy dohody vymení 20 živých rukojemníkov za takmer 2-tisíc palestínskych väzňov, pričom k výmene by malo dôjsť do 72 hodín od jej implementácie. Trump povedal, že verí, že všetci rukojemníci sa „v pondelok vrátia“ a dodal, že Washington zohrá úlohu pri obnove vojnou zničeného Pásma Gazy, ako aj pri udržiavaní jej bezpečnosti a mieru.
Dva roky pekla v Pásme Gazy: Izrael si pripomína krvavý útok, rokovania o ukončení vojny sú napäté
„Úprimne, keď som počul tú správu, nemohol som sa zdržať. Tiekli mi slzy radosti. Dva roky bombardovania, teroru, ničenia, obetí, ponižovania a neustáleho pocitu, že môžeme každú chvíľu zomrieť,“ povedal agentúre AFP vysídlený obyvateľ Pásma Gazy Samer Joudeh. „Teraz konečne cítime, že si doprajeme chvíľku oddychu,“ dodal.
Katar uviedol, že dohoda je „prvou fázou dohody o prímerí v Gaze, ktorá povedie k ukončeniu vojny, prepusteniu izraelských rukojemníkov a palestínskych väzňov a k prílevu pomoci“. Zdroj z Hamasu dodal, že rukojemníci majú byť prepustení výmenou za 250 Palestínčanov odsúdených na doživotie a 1 700 ďalších, ktorých Izrael zatkol od začiatku vojny.
Rubio prerušil podujatie v Bielom dome
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal, že rukojemníkov privedie domov „s Božou pomocou“ a oficiálny zdroj dodal, že premiérov kabinet sa vo štvrtok stretne, aby dohodu schválil. Trump už skôr povedal, že tento týždeň by mohol cestovať na Blízky východ, keďže dohoda je „veľmi blízko“.
EÚ chce byť jedným z aktívnych účastníkov povojnovej správy Pásma Gazy
K rýchlemu vývoju došlo po tom, čo novinári agentúry AFP boli svedkami toho, ako americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu prerušil podujatie v Bielom dome a odovzdal Trumpovi naliehavú nótu o pokroku rokovaní v Egypte.
„Možno tam pôjdem niekedy koncom týždňa, možno v nedeľu,“ povedal Trump a dodal, že sa „s najväčšou pravdepodobnosťou“ objaví v Egypte, ale zváži aj návštevu vojnou zničeného Pásma Gazy.