ISW: Tempo ukrajinskej protiofenzívy nenaznačuje, že by sa dostala do slepej uličky, je rýchlejšia ako ruská zimná ofenzíva

Súčasné tempo operácií ukrajinských síl nenaznačuje, že by sa situácia dostala do slepej uličky alebo že by Ukrajina nebola schopná získať naspäť veľké časti svojich území okupovaných Ruskom.

V najnovšej aktualizácii to uvádzajú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Inštitút pripomenul, že ukrajinské sily minulý rok od augusta do novembra viedli pomalé a postupné operácie na zablokovanie ruských jednotiek na východnom brehu rieky Dnipro v Chersonskej oblasti a obmedzené pozemné útoky na západnom brehu, no nakoniec v polovici novembra prinútili Rusov stiahnuť sa z pravého brehu rieky.

ISW zároveň poznamenal, že ruská „zimno-jarná ofenzíva“ sa skončila približne po mesiaci bez toho, aby na hraniciach Luhanskej a Charkivskej oblasti dosiahla významný úspech.

„Súčasná ukrajinská protiofenzíva je menej dramatická a menej rýchla ako tá, ktorá oslobodila veľkú časť Charkivskej oblasti, no úspešnejšia ako neúspešná ruská zimná ofenzíva. Vo všeobecnosti sa najviac podobá pomalšej, ale napokon úspešnej chersonskej protiofenzíve, čo sa týka jej tempa a počiatočného postupu,“ uviedli analytici z ISW.