Iránsky konzulát v Paríži obkľúčila polícia, zadržala podozrivého muža s výbušninou (video)

Parížska polícia v piatok oznámila, že vykonáva operáciu na iránskom konzuláte po tom, čo svedok oznámil, že pred budovou videl muža s granátom a vestou s výbušninami. Predstaviteľ parížskej polície uviedol, že muža spozorovali v piatok okolo 11:00 a polícia spustila špeciálnu operáciu hneď, ako ju upozornili.

French police presence near the Iranian consulate in Paris. pic.twitter.com/pl9FUPVwn6

