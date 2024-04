Rusko odmietlo tvrdenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že sa prostredníctvom dezinformačnej kampane pokúsilo narušiť tohtoročné olympijské hry v Paríži. Ako referuje web insidethegames.biz, Macron vo štvrtok povedal, že Moskva sa snaží podsúvať svetu naratív, že Francúzsko nie je schopné organizovať podujatie.

Terč ruskej dezinformačnej kampane

„Rusi dennodenne živia myšlienku, že to či ono nezvládneme, že je tu riziko. Preto musíme byť silní. Sila, sebavedomie, vzťah k pravde, to je sila demokracie a veľký národ,“ povedal Macron a podotkol, že nepochybuje, že OH budú terčom ruskej dezinformačnej kampane a kybernetických útokov.

„Sú to úplne nepodložené obvinenia,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Povedal, že je to „absolútne neprijateľné správanie“ a charakteristické pre západné obvinenia, ktoré podľa neho „nikdy nie sú podložené adekvátnymi dôkazmi“.

Manipulácia verejnej mienky

Západ už dlho obviňuje Rusko, že vedie dezinformačné kampane a snaží sa zasiať nezhody, najmä v online médiách.

V posledných mesiacoch Paríž tiež obvinil Rusko, že sa snaží manipulovať verejnú mienku ohľadom ukrajinského konfliktu tým, že zaplavuje sociálne siete a prokremeľské médiá naratívmi, ktoré sa snažia ospravedlniť ruskú ofenzívu.

Najočakávanejšia udalosť sveta

Príprava najočakávanejšej udalosti sveta prebieha v zložitom globálnom kontexte. Ruská vojna na Ukrajine a konflikt medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy komplikujú snahy o zabezpečenie olympijských a paralympijských hier, ktoré sa uskutočnia vo Francúzsku od 26. júla do 8. septembra. Očakáva sa, že prilákajú najmenej 10 miliónov divákov.

„Manipulácia s informáciami je súčasťou ruského vojnového arzenálu,“ zdôraznil Macron podľa insidethegames.biz. Tvárou v tvár tejto hrozbe francúzsky prezident uistil, že jeho krajina zachová maximálnu ostražitosť.

Upozornil však, že obavy by nemali viesť k paralýze. „Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť rizikám, je nerobiť nič. Ale to nie je obraz Francúzska,“ skonštatoval Macron.