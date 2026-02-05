Irán volá po rokovaniach, no USA vysielajú lietadlovú loď. Trhy už naceňujú riziko konfliktu - KOMENTÁR

Aj napriek tomu, že iránsky prezident nariadil začať „spravodlivé a rovnocenné“ jadrové rokovania so Spojenými štátmi americkými, riziko vojenskej eskalácie nemožno vylúčiť.
Norbert Deák
Redaktor ekonomickej redakcie a portálu SITA Energetika
4 min. čítania
Redakčne overené informácie
Norbert Deák, redaktor SITA Energetika
Foto: SITA.
Hoci Teherán signalizuje ochotu vrátiť sa k rokovaciemu stolu, vojenská realita v Perzskom zálive rozpráva iný príbeh. Kombinácia vnútornej nestability iránskeho režimu, nevyspytateľnej politiky Washingtonu a hrozby zapojenia Izraela drží energetické trhy v napätí. Investori sa obávajú nielen psychologickej hrozby, ale najmä fyzického narušenia kľúčových trás, čo by mohlo vyvolať globálny cenový šok.

Najmä v kontexte potlačenia protivládnych demonštrácií zostáva vnútropolitická situácia napätá a režim môže v snahe odviesť pozornosť od domácich problémov siahnuť aj po tvrdších krokoch navonok. Tento scenár je o to citlivejší pri súčasnej administratíve prezidenta Donalda Trumpa, ktorej zahraničnopolitické rozhodovanie analytici aj mnohí politici opakovane označujú za ťažko čitateľné a nepredvídateľné.

Riziko regionálnej nákazy

Významným rizikovým faktorom je aj možnosť rozšírenia konfliktu, pričom v prípade eskalácie by sa do diania s veľkou pravdepodobnosťou zapojil aj Izrael. Teherán by mohol reagovať raketovými útokmi nielen na izraelské ciele, ale aj na ciele v štátoch Perzského zálivu, kde sa nachádzajú dôležité vojenské základne USA, čo by dramaticky zvýšilo riziko regionálneho konfliktu s globálnymi dôsledkami.

Vedľajším, no mimoriadne dôležitým produktom každej eskalácie je okamžitá reakcia finančných trhov, a to už na samotnú hrozbu konfliktu, nie iba na konflikt samotný. Mimoriadne citlivo reagujú energetické trhy, kde sa napätie premieta do cien ropy a plynu najmä cez takzvanú rizikovú prirážku.

Trh takto započítava vyššie geopolitické riziko spojené s regiónom a s bezpečnosťou dodávok v Perzskom zálive. Pri rope je tento efekt spravidla výraznejší a rýchlejší, keďže ceny reagujú už na presuny vojenských síl a signály možnej eskalácie, kým pri zemnom plyne je dopad často slabší a prejavuje sa skôr zvýšenou volatilitou cez obavy o LNG logistiku a poistné náklady.

Sankčná realita a čínsky faktor

Do celého obrazu navyše vstupuje aj sankčný rámec. Hoci existujú rozsiahle sankcie na iránsku ropu obmedzujúce finančné kanály a prepravu, neznemožňujú predaj úplne. Irán naďalej vyváža ropu, pričom hlavný odberateľ je Čína a časť tokov prebieha cez skryté logistické kanály. Výsledkom je, že sankcie export tlmia a zdražujú, no zároveň nútia trh držať v cene ropy vyššiu rizikovú prirážku pre neistotu, ako rýchlo by sa podmienky vývozu mohli sprísniť.

Nočná mora trhov: Hormuzský prieliv

Z pohľadu trhov sú kľúčové najmä scenáre, ktoré by z rizika spravili fyzický problém, ako je obmedzenie exportov z Iránu alebo ešte citlivejšie narušenie dopravy cez Hormuzský prieliv.

Pre ropu by to znamenalo najväčší okamžitý šok, keďže ide o globálny „chokepoint“ a trh by rýchlo nacenil riziko fyzického výpadku suroviny. Na presnejšiu ilustráciu očakávaní slúžia tri konkrétne historické paralely:

  1. Útoky na Abqaiq a Khurais (2019): Útoky na zariadenia Saudi Aramco v Abqaiq a Khurais v Saudská Arábia (14. septembra 2019) dočasne vyradili približne 5,7 mil. barelov denne, teda viac než 5 % globálnej produkcie; cena ropy Brent po otvorení trhu intradenne vyskočila takmer o 20 %, no deň uzavrela približne o 14,6 % vyššie. Následne sa tlak na ceny zmierňoval po informáciách o krytí dodávok zo zásob a rýchlej obnove produkcie.
  2. „Tankerová vojna“ (80. roky): Druhým príkladom je konflikt z 80. rokov, kedy systematické útoky na plavidlá hnali nahor náklady na poistenie a vyžiadali si vojenskú ochranu konvojov, čo zvyšovalo náklady na dopravu a poistné. Taktiež si vyžiadalo vojenské eskorty konvojov, čím sa do cien premietala riziková prirážka aj bez úplného zablokovania Hormuzského prielivu.
  3. Atentát na Kásema Solejmáního (2020): Treťou paralelou je atentát v januári 2020, ilustruje scenár najmä rizikovej prirážky – ceny ropy krátkodobo vzrástli pre obavy z eskalácie konfliktu, hoci v tom momente nešlo o priamy fyzický výpadok produkcie.

Signály, ktoré nemožno ignorovať

Súčasná situácia je špecifická tým, že kombinuje riziká všetkých troch spomenutých scenárov. Následný nárast cien energií sa potom premieta do vyššej inflácie a tlaku na ekonomiku.

Čo už dnes vieme, je, že bezpečnostné opatrenia a vojenské presuny sa zintenzívňujú, keďže Spojené štáty do regiónu Blízkeho východu vyslali námornú údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln. Zo základní v regióne boli evakuovaní niektorí civilní zamestnanci, pričom predstavitelia Bieleho domu trvajú na tom, že prezident sa zatiaľ nerozhodol a je ochotný riešiť napätie diplomatickou cestou. Ide o štandardné kroky pri zvýšenom riziku.

Trhy ich prirodzene čítajú ako signál, že napätie nie je len rétorické, preto hrozba konfliktu už dnes ovplyvňuje ceny energií a okamžite reagujú na každý náznak konfliktu.

