Inovatívny program Purina Unleashed hľadá startupy v oblasti pet care: projekty môžu získať podporu až do výšky 51 tisíc eur

Purina pozýva technologické startupy v oblasti starostlivosti o domácich miláčikov do 6. ročníka akceleračného programu Unleashed. Cieľom je spoločne nájsť prínosné technologické riešenia, najmä z oblasti umelej inteligencie, ktoré pomôžu riešiť problémy majiteľov domácich miláčikov. V rámci programu Purina podporila už 33 startupov. V roku 2025 ich pribudne ďalších 10. Každý z nich môže získať finančnú podporu až do výšky 51 tisíc eur. Prihlášky je možné podávať do 30. septembra 2024 na www.unleashedbypurina.com.

Purina, značka, ktorá patrí pod spoločnosť Nestlé, hľadá lídrov novej generácie, inovátorov v oblasti starostlivosti o domácich miláčikov. Vyzýva preto záujemcov z celého sveta, aby prihlásili svoj startup do 6. ročníka programu Unleashed. Tento program je akcelerátorom pre startupy, ktoré pôsobia v oblasti technológií zameraných na domácich miláčikov. Jeho cieľom je nájsť, podporovať a rozvíjať startupy, ktoré využívajú technológie na obohatenie života domácich maznáčikov a ich majiteľov.

V roku 2025 nadviaže program Unleashed spoluprácu až s 10 ďalšími startupmi. Purina hľadá projekty z celého sveta vyvíjajúce efektívne technologické riešenia, najmä v oblasti umelej inteligencie, ktoré majú potenciál riešiť problémy majiteľov domácich miláčikov a sú dlhodobo udržateľné. Špecializovaní koučovia a odborníci značky Purina potom víťazné startupy povedú ako mentori. Víťazi tiež získajú prístup do siete Unleashed a Purina. Záujemcovia môžu podávať svoje prihlášky do 30. septembra 2024. Víťazi budú potom vyhlásení vo februári 2025.

Vybrané projekty môžu získať finančnú podporu až do výšky cca 51 tisíc eur. Pokiaľ projekt dokáže efektívne naplniť potreby zákazníkov Puriny, môže startup získať ďalšie finančné prostriedky.

Projekt naštartoval už 33 startupov

Aktuálne je prihlásených viac ako 1 400 startupov z 50 krajín. Program doteraz pomohol k úspešnému rozjazdu 33 startupom z celého sveta, ktoré poskytujú prínosné riešenia pre majiteľov domácich miláčikov. S niektorými Purina dokonca rozvinula nadväzujúcu obchodnú spoluprácu. Príkladom je spoločnosť Dogamí z ročníka 2023, ktorá vyvinula inovatívnu hernú aplikáciu pre psie závody, v rámci ktorej uviedla produkt PURINA DOGASNAX – prvú značku virtuálnych maškŕt pre psov. Ďalším príkladom je spoločnosť Feragen z ročníka 2022, ktorá prišla s inovatívnym riešením v podobe včasného odhalenia genetických ochorení psov za pomoci genetických testov. Tie pomáhajú chovateľom čistokrvných plemien odhaliť genetické ochorenia a včas zabrániť ich prepuknutiu. Tento projekt, ktorého cieľom je tiež riešenie problémov s nevhodnými chovateľskými praktikami, skvele zapadol do stratégie programu Unleashed. Purina s Feragen ďalej spolupracuje a pomáha jej s rozvojom služieb a ďalšou expanziou.

„Oblasť starostlivosti o domácich miláčikov sa vždy zameriavala na inovácie. A sú to práve startupy, kto vo využívaní technológií v tomto odvetví určuje smer. Aktuálne spoločne kráčame v ústrety umelej inteligencii, ktorá sa stále viac uplatňuje v moderných technológiách, ktorých cieľom je zlepšenie života domácich miláčikov. Spolupráca so startupmi z celého sveta nám umožňuje premýšľať o výzvach rôznorodým spôsobom. Spoločne vykonávame testovanie a získavame nové poznatky. Z tejto spolupráce tak ťažia obe strany. Každý ročník sa navyše posúva o úroveň vyššie, nielen preto sa teším na ten nadchádzajúci a aj na ďalší rast našej siete Unleashed,“ uviedla vedúca oddelenia Purina Accelerator Lab Kim Billová.

Ďalšie informácie o programe a prihlášku nájdete na adrese www.unleashedbypurina.com.

