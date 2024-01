Ikea v uplynulom roku rástla, jej finančný obrat presiahol 142 miliónov eur

Spoločnosť Ikea dosiahla na Slovensku vo vlaňajšom finančnom roku, teda od 1. septembra 2022 do 31. augusta 2023, celkový obrat 142,4 miliónov eur. Je to medziročný nárast o 9 %. Podľa vyjadrení firmy narástol aj počet návštevníkov v bratislavskom obchodnom dome, a to o 13 %.

Dominovali matrace

V rámci priemerných štatistík predaja za jeden deň eviduje 19 kuchýň, 22 pohoviek, 57 postelí a 100 matracov. Spoločnosť tak konštatuje, že napriek ťažkej ekonomickej situácii a vysokej inflácii si udržali zákazníkov, v uplynulom finančnom roku ich bolo 2,4 milióna.

Na svojom webe a v mobilnej aplikácii zaznamenala Ikea v uplynulom finančnom roku 4,8 milióna návštevníkov, pričom podiel online predaja sa stabilne udržal na 23 %. Priemerná hodnota jedného nákupu v obchodnom dome bola 78 eur, pri nákupe online 216 eur. V stravovacej a potravinovej zóne sa predalo viac ako 508-tisíc vegetariánskych a mäsových hotdogov a viac ako 1,2 milióna mäsových a rastlinných guľôčok.

Nie len v Bratislave

„Aby sme boli zákazníkom ešte bližšie aj v regiónoch mimo hlavného mesta, začiatkom roka 2023 sme otvorili nové plánovacie štúdio v Žiline,“ hovorí riaditeľka obchodného domu Ikea Bratislava Lucia Klečková. Následne sa zamerali na Košice, plánovacie štúdio presunuli v júni do väčších priestorov.

Ďalšie noviny firma plánuje aj v tomto roku. V máji sa vylepšenia dočkajú používatelia mobilnej aplikácie, v ktorej pribudne nový kreatívny nástroj pre plánovanie interiérov s využitím rozšírenej reality a umelej inteligencie.