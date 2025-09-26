Matovič hovorí o zrade od vlastných poslancov, o podporení novely ústavy sa dozvedel len pár minút pred hlasovaním

Podporenie novely ústavy poslancami Hnutia Slovensko vníma líder hnutiaIgor Matovič ako zradu. Poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky sa pričinili k tomu, aby v parlamente prešla novela Ústavy SR. Podľa Matoviča tak prišla zrada od vlastných poslancov, o ktorej sa dozvedeli len pár minút pred hlasovaním.
Schválený návrh novely Ústavy
„Takýto postup nepovažujeme za dospelý. Zároveň chcem jedným dychom povedať, že už včera sme videli, že je problém, lebo v celom tom konzervatívnom priestore veľmi rezonovalo hlasovanie Progresívneho Slovenska spolu so Smerom pri zrušení 15. septembra (Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ako dňa pracovného voľna, pozn. SITA). A videli sme, že už toto zásadne brali do úvahy aj Krajčí aj Krátky. Takže zrejme táto vec k tomu mimoriadne pomohla,“ povedal Matovič s tým, že aj napriek tomu to pokladá za zradu. Predseda Hnutia Slovensko informoval, že si to pôjdu vydiskutovať na klub.
Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá uznáva len dve pohlavia – muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo.
Hlasovania sa nikto nezdržal
Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, sedem bolo proti a nikto sa nezdržal. Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka.
Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka a dvaja poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko – bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky.