Ideálny poznávací výlet pre celú rodinu? Na bicykli či korčuliach po hrádzi až do Čunova

Bratislavská hrádza je už roky obľúbeným miestom pre športovcov, rodiny s deťmi či turistov. Môžete sa na ňu z viacerých miest, no azda najznámejšie východzie body sú pod Starým mostom, Mostom SNP či pri Ekonomickej univerzite v Petržalke. Ideálne miesto pre športové aktivity však môžete spojiť aj s poznávaním okolia, vodného diela či blízkej kompe.

Naučiť sa niečo nové pomôžu návštevníkom informačné tabule, ktoré sa začínajú objavovať v okolí Čunova. Zatiaľ je ich 39, no v blízkej budúcnosti plánuje vodohospodárska výstavba, štátny podnik pridať ďalšie. Tento vynovený informačno-navigačný systém poskytuje veľké množstvo poznatkov o Vodnom diele Gabčíkovo, plavebnej komore, kompe a okolitej prírode. Komu tabule nestačia, môže si načítať QR kódy, ktoré ukrývajú ďalšie fotografie, situačné mapy či informácie o činnosti VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU, ktorá tabule zmodernizovala. „Po takmer tridsiatich rokoch sa nám podarilo dokončiť prvú etapu projektu renovácie informačných a navigačných tabúľ umiestnených v oblasti Vodného diela Čunovo a Vodného diela Gabčíkovo. Našim cieľom je do konca roka zrenovovať ďalších okolo 20 tabúľ,“ povedal generálny riaditeľ VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU Peter Molda.

Po ceste sa pomaly dostanete až do vynoveného Informačného centra v Gabčíkove. To bolo zmodernizované a v novom šate sa verejnosti predstavilo minulý rok. Okrem domácich turistov zaujal návštevníkov z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Talianska, Holandska, Nemecka či Anglicka.

Hlavným účelom Informačného centra s interaktívnymi panelmi, holografickou projekciou, 3D virtuálnou prehliadkou či simulátorom operátora plavebných komôr, je podporiť environmentálne, vodohospodárske a energetické vzdelávanie verejnosti, informovať o dôležitých a zaujímavých poznatkoch o vode a Vodnom diele Gabčíkovo, priblížiť problematiku výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a to hravou formou aj pre tých najmenších. Za prvý rok Infocentrum navštívilo viac ako 12 tisíc návštevníkov. Aktuálne je možné až do 31.októbra Infocentrum navštíviť od utorka do nedele v čase od 9.00 až do 18.00 hodiny.

Informačný servis