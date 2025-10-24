Aj tuky môžu byť zdravé. Malá zmena v strave, ale veľký účinok pre váš mozog, energiu a krásnu pokožku - VIDEO, FOTO

Tuky sú často považované za niečo, čomu by sa mal človek pri chudnutí vyhýbať. Pravdou však je, že zdravé tuky sú pre organizmus nevyhnutné.
Podporujú správnu činnosť mozgu, hormonálnu rovnováhu, vstrebávanie vitamínov (A, D, E, K) a sú dôležité aj pre zdravú pokožku a vlasy. Ak ich v jedálničku máte dostatok, budete mať viac energie, menší hlad a lepšiu koncentráciu.
Nie všetky tuky sú rovnaké. Nasýtené tuky by sme mali prijímať s mierou, pretože vo väčšom množstve môžu zvyšovať hladinu cholesterolu.
Naopak, nenasýtené tuky – teda mononenasýtené a polynenasýtené – sú tie, ktoré by v našej strave nemali chýbať.
Zdroje zdravých tukov nájdeme v rastlinných potravinách, orechoch, semienkach či rybách. Avokádo, olivový olej a orechy patria medzi najlepšie zdroje mononenasýtených tukov, ktoré podporujú zdravie srdca.
Mastné ryby (losos, makrela, sardinky či tuniak) obsahujú omega-3 mastné kyseliny, ktoré majú protizápalové účinky a zlepšujú regeneráciu po tréningu.
Zdravé tuky tiež pomáhajú stabilizovať hladinu cukru v krvi a predchádzajú návalom hladu. Ak ich kombinujete so sacharidmi a bielkovinami, jedlá vás zasýtia na dlhší čas.
Rastlinné zdroje:
- Avokádo
- Olivový, ľanový a repkový olej
- Orechy (mandle, vlašské, kešu, lieskové)
- Semienka (chia, ľanové, konopné, tekvicové, slnečnicové)
- Kokos (v malom množstve)
- Arašidové alebo mandľové maslo
Živočíšne zdroje:
- Mastné ryby (losos, makrela, sardinky, tuniak)
- Vajcia
- Mliečne produkty s vyšším obsahom tuku v primeranom množstve (plnotučný grécky jogurt, cottage cheese, tvaroh, kefír, acidko, mozzarella, feta, gouda, parmezán, maslo, smotana)
Zdravé tuky by mali tvoriť približne 25 – 30 percent denného príjmu energie. Ich zaradenie do jedálnička neznamená priberanie – práve naopak, pomáhajú telu fungovať efektívnejšie a podporujú chudnutie tým, že znižujú pocit hladu.
Kľúčom je vyberať kvalitné zdroje a dbať na vyváženosť. Ak si do šalátu pridáte avokádo, posypete ho semienkami alebo použijete lyžicu olivového oleja, urobíte pre svoje zdravie viac, než by ste čakali.