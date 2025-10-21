Najlepšie zdroje sacharidov. Ktoré potraviny v jedálničku dodajú energiu a nezaťažia trávenie? - VIDEO, FOTO

Sacharidy sú pre telo hlavným zdrojom energie. Mnoho ľudí sa ich obáva, najmä pri chudnutí, no pravdou je, že bez nich telo ani mozog nefungujú optimálne.
Kľúčom je rozlišovať medzi kvalitnými (komplexnými) a rýchlymi (jednoduchými) sacharidmi.
Ak stavíte na tie správne, pomôžu vám udržať stabilnú hladinu energie, podporia výkon pri cvičení a prispejú k lepšej regenerácii.
Komplexné sacharidy sa trávia pomalšie, vďaka čomu dodávajú energiu postupne a dlhodobo zasýtia.
Nachádzajú sa najmä v celozrnných obilninách, strukovinách, zelenine a niektorom ovocí. Okrem energie prinášajú aj vlákninu, vitamíny skupiny B a minerály, ktoré podporujú trávenie a metabolizmus.
Jednoduché sacharidy sú naopak rýchlym zdrojom energie. Nájdeme ich v ovocí, mede, sladkostiach či spracovaných potravinách.
V menšom množstve sú vhodné po intenzívnom tréningu, no pri bežnom stravovaní je lepšie uprednostniť komplexné zdroje, ktoré nezaťažujú organizmus a znižujú riziko výkyvov cukru v krvi.
Pre športujúcich ľudí a tých, ktorí chcú chudnúť zdravo, sú sacharidy dôležité aj z iného dôvodu – pomáhajú chrániť svalovú hmotu.
Keď ich máte v jedálničku málo, telo môže energiu získavať zo svalov, čo spomaľuje metabolizmus.
Potraviny bohaté na sacharidy:
Komplexné sacharidy:
- Celozrnné obilniny (ovsené vločky, quinoa, bulgur, pohánka)
- Ryža (hnedá, basmati, jazmínová)
- Celozrnné cestoviny a pečivo
- Strukoviny (šošovica, fazuľa, cícer, hrach)
- Zemiaky, bataty
- Koreňová a listová zelenina (mrkva, cvikla, brokolica, špenát)
Jednoduché sacharidy (v menšom množstve):
- Ovocie (banány, jablká, bobuľové ovocie, mango)
- Med, javorový sirup
- Sušené ovocie (datle, figy, marhule)
Sacharidy nie sú nepriateľom, ak s nimi viete pracovať rozumne. Vyberajte tie, ktoré telu prinášajú viac než len kalórie – vlákninu, vitamíny a stabilnú energiu.
Ak ich správne rozložíte počas dňa a skombinujete s bielkovinami a zdravými tukmi, pomôžu vám nielen pri cvičení, ale aj pri chudnutí a udržiavaní dobrej nálady.