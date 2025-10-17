Najlepšie zdroje bielkovín. Ktoré potraviny v jedálničku podporia chudnutie aj rast svalov? - VIDEO, FOTO

Bielkoviny sú základnou stavebnou látkou tela. Podporujú rast a regeneráciu svalov, správne fungovanie metabolizmu, hormonálnu rovnováhu a silnú imunitu.
Ak ich prijímame málo, môžeme pociťovať únavu, spomalené chudnutie či slabú regeneráciu po cvičení.
Naopak, vyvážený príjem bielkovín pomáha telu lepšie fungovať, udržiavať svalovú hmotu a zvyšuje pocit sýtosti po jedle.
Bielkoviny by sa mali objavovať v každom jedle počas dňa – nielen po tréningu. Môžu pochádzať zo živočíšnych aj rastlinných zdrojov, pričom ich kombináciou získate plnohodnotný profil aminokyselín, ktoré telo potrebuje.
Medzi živočíšne zdroje patria mäso, ryby, vajcia a mliečne výrobky. Kuracie a morčacie prsia, hovädzie mäso, losos či treska poskytujú vysoké množstvo kvalitných bielkovín s nízkym obsahom tuku.
Vajcia sú výbornou voľbou na raňajky či večere, a zároveň patria medzi najlepšie využiteľné zdroje bielkovín vôbec. Z mliečnych produktov sú vhodné najmä grécky jogurt, tvaroh, cottage cheese alebo syry s nižším obsahom tuku.
Rastlinné bielkoviny sú vhodné pre vegetariánov, vegánov aj každého, kto chce jedálniček spestriť. Bohaté sú na nich strukoviny (šošovica, cícer, fazuľa), tofu, tempeh, orechy, semienka či celozrnné obilniny ako quinoa.
Aj keď jednotlivé rastlinné zdroje nemajú vždy úplné spektrum aminokyselín, ich kombináciou (napríklad ryža s fazuľou alebo hummus s celozrnným chlebom) telo dostane všetko potrebné.
Zahrnutie bielkovín do každého jedla je jednoduchý krok, ktorý má veľký vplyv na zdravie aj postavu.
Pomáhajú telu spaľovať tuk, udržiavať svaly a cítiť sa nasýtene. Ak si vyberiete pestrú kombináciu živočíšnych aj rastlinných zdrojov, zabezpečíte svojmu telu všetky dôležité živiny, ktoré potrebuje pre silu, vitalitu a dobrú kondíciu.