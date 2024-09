Hurikán Helene zabil na juhovýchode Spojených štátov najmenej 64 ľudí, Biden prisľúbil obyvateľom pomoc

Hurikán Helene, ktorý zasiahol americké štáty Florida, Georgia, Južná Karolína, Severná Karolína a Tennessee, si celkovo vyžiadala najmenej 64 obetí na životoch.

Hurikán štvrtej kategórie sa už vo štvrtok dostal k pobrežiu Floridy, potom sa rýchlo presunul do štátu Georgia a neskôr priniesol silný dážď do Južnej a Severnej Karolíny a do Tennessee.

Podľa amerického Národného hurikánového centra Helene ako posttropický cyklón bude v nedeľu pretrvávať v povodí rieky Tennessee. Americký prezident Joe Biden v sobotu označil skazu spôsobenú hurikánom za „zdrvujúcu“ a prisľúbil poslať pomoc.

V štáte Severná Karolína vyhlásil stav katastrofy, čím sprístupnil pre postihnutých ľudí federálnu finančnú pomoc. Spoločnosť Moody’s Analytics odhaduje, že hurikán na nehnuteľnostiach spôsobil škody za 15 až 26 miliárd dolárov.