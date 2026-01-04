Huliakovo ministerstvo podporilo pohyb seniorov, Jednota dôchodcov získala 120-tisíc eur

Každý kraj pritom získal po 15-tisíc eur.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Rudolf Huliak
Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR
Slovensko Ekonomika Ekonomika z lokality Slovensko

Dôchodcovia získali 120-tisícovú podporu pre pohybové aktivity. Informovala o tom Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS). Ako spresnila, finančné prostriedky na podporu pohybových a športových aktivít seniorov boli úspešne poskytnuté všetkých ôsmim krajským organizáciám JDS. Každý kraj pritom získal po 15-tisíc eur. Dokopy tak dôchodcovia na na podporu pohybu získali 120-tisíc eur.

„Tieto prostriedky výrazne pomôžu pri organizácii okresných a krajských športových hier seniorov, ktoré sa každoročne konajú vo všetkých okresoch Slovenska, ako aj pri celoslovenských športových hrách seniorov. Zároveň budú využité aj na ďalšie športové, pohybové a rekreačné aktivity, spoločné cvičenia či zabezpečenie základného zázemia športových podujatí, ako je prenájom športovísk, základné občerstvenie, pitný režim a ocenenia (účastnícke diplomy, medaile) pre účastníkov,“ spresnila JDS, ktorá združuje desaťtisíce aktívnych seniorov, ktorí si svoje športové podujatia dlhodobo organizujú prevažne z vlastných zdrojov a členských príspevkov.

Táto pomoc je tak podľa slov JDS mimoriadne dôležitá, keďže umožní skvalitniť podujatia, rozšíriť ich dostupnosť a odbremeniť seniorov od finančnej záťaže, ktorú doteraz často znášali sami.

Podpora smerovala od ministerstva cestovného ruchu a športu a tiež spoločnosti TIPOS. Deklarovali súčasne záväzok, že táto podpora bude dlhodobá a každoročná. JDS ubezpečila, že poskytnuté peniaze bude využívať zodpovedne, transparentne a v prospech svojich členov, s cieľom podporovať zdravie, pohyb, radosť zo stretnutí a aktívne starnutie.

Firmy a inštitúcie: Jednota dôchodcov na SlovenskuMinisterstvo športu a cestovného ruchu SRTipos
Okruhy tém: Dôchodcovia Dôchodcovia na Slovensku
