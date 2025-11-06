Ministerstvo cestovného ruchu a športu a TIPOS podporia športové aktivity seniorov vo všetkých krajoch Slovenska

Šeky v hodnote 15 000 eur dnes symbolicky odovzdali každému z ôsmich krajských predsedov Jednoty dôchodcov Slovenska minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak spolu s generálnym riaditeľom spoločnosti TIPOS Michalom Hutníkom. Finančné prostriedky v celkovej výške 120 tisíc eur sú určené na podporu športových a pohybových aktivít seniorov vo všetkých ôsmich krajoch Slovenskej republiky.
„Títo seniori pre náš štát za svoj život mnoho urobili a je našou povinnosťou im niečo z toho vrátiť. S pánom generálnym riaditeľom Tiposu sme sa rozhodli, že peniaze, ktoré sú aj z toho špinavého hazardu, ktorý je nežiaduci, venujeme na vykrytie športových podujatí našich seniorov v rámci roka. Každý rok poskytne štátna lotériová spoločnosť finančné prostriedky v hodnote 15000 €, a podotýkam každoročne počas vedenia nášho ministerstva, všetkým krajom na Slovensku,“ povedal na tlačovej konferencii minister Rudolf Huliak.
Cieľom iniciatívy je podporiť aktívny životný štýl staršej generácie, motivovať seniorov k pravidelnému pohybu a zlepšeniu fyzického aj psychického zdravia prostredníctvom športu a spoločenských podujatí.
Vyčlenené prostriedky pôjdu každoročne z výnosov národnej lotériovej spoločnosti Tipos. „Výsledky našej spoločnosti k septembru tohto roka sú veľmi pozitívne, do športu sme dali zhruba 52 miliónov, čo je oproti plánu a oproti minulému roku od jeden a pol až dva a pol milióna viac. Zároveň sme vytvorili predpoklad pre poskytnutie priamych podpôr, ktoré boli vo výške 5,8 milióna do športu, podporujeme kultúru, a preto sme rozhodli takýmto spôsobom podporiť aj aktivity tých starších,“ poznamenal generálny riaditeľ Michal Hutník.
Na stretnutí sa zúčastnilo osem predsedov krajských organizácií JDS. Za všetkých dôchodcov vyjadril poďakovanie za pomoc predseda JDS Michal Kotian. „Chcel by som pánovi ministrovi cestovného ruchu a športu za túto iniciatívu poďakovať. Prostriedky využijeme na organizáciu našich športových aktivít, ktoré každoročne usporadúvame v jednotlivých okresoch.“
Podpora športových aktivít seniorov je súčasťou dlhodobej snahy ministerstva o rozvoj športu pre všetky vekové kategórie a o prepojenie športu s aktívnym životným štýlom a cestovným ruchom.
Prostriedky budú využité v rámci jednotlivých krajov na organizáciu športových hier seniorov, rekreačných podujatí, cvičení či športových súťaží, ktoré prispievajú k lepšiemu zdraviu a spoločenskej súdržnosti staršej generácie.
Informačný servis