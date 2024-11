Huliakova Národná koalícia chce obrať Dankovu stranu o jedno ministerstvo

Strana Národná koalícia/NEKA (NK/NEKA) poverila svojho predsedu Rudolfa Huliaka viesť rokovania o písomnom záväzku, respektíve o rozšírení koaličnej zmluvy, alebo o uzavretí memoranda o spolupráci, medzi stranou a vládnou koalíciou. Vyplýva to z uznesenia, ktoré na Republikovom sneme v Očovej v sobotu 9. novembra jednohlasne schválili prítomní delegáti.

Tento písomný záväzok, prípadne memorandum, by mali mať za cieľ zadefinovať účasť reprezentanta NK/NEKA vo vláde. Strana má záujem o ministerstvo z portfólia Slovenskej národnej strany (SNS), prioritne o Ministerstvo životného prostredia SR (SNS má aj ministerstvo kultúry a ministerstvo cestovného ruchu a športu – pozn. SITA).

Pravidlá pre vystupovanie poslancov NK/NEKA v parlamente

Rovnako by sa memorandom, alebo písomným záväzkom, mali zadefinovať pravidlá pre vystupovanie poslancov NK/NEKA v parlamente, čím by sa mal zaistiť plynulý priebeh schôdzí Národnej rady (NR) SR a dodržiavanie koaličnej zmluvy.

„S ohľadom na medializované vyjadrenia strany SNS a vedenia strany Smer-SD snem poveruje predsedu NK/NEKA vedením rokovaní výhradne s lídrami koaličných strán. Vylučuje akékoľvek individuálne rokovania s poslancami NK/NEKA a zakazuje uzatváranie čiastkových dohôd mimo oficiálnych rokovaní,“ uvádza sa tiež v predmetnom uznesení.

Rokovania by podľa uznesenia mali byť vedené výlučne s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), nie s predsedom SNS Andrejom Dankom. To delegáti uznesením vylúčili, vzhľadom na to, že poslanci NK/NEKA nepatria do poslaneckého klubu SNS (Huliak a ďalší dvaja poslanci, Ivan Ševčík a Pavel Ľupták, boli do NR SR zvolení na kandidátke SNS a donedávna boli aj súčasťou poslaneckého klubu národniarov, z ktorého ale odišli – pozn. SITA).

Snem neodporučil rokovať s Andrejom Dankom

„Snem konštatuje, že poslanecký klub SNS je fakticky zložený z náhradníkov nezávislých poslancov a hosťujúceho člena zo strany Smer-SD,“ píše sa ďalej v uznesení. Snem zároveň neodporučil rokovať s Andrejom Dankom, a to „vzhľadom na jeho opakované zavádzanie a nedodržiavanie dohôd, vrátane porušení koaličných dohôd o personálnych nomináciách a snahy získať dodatočné ministerstvo pre SNS napriek volebnému výsledku 5,6 percenta“, uvádza sa v uznesení.

Delegáti tiež zaviazali poslancov NK/NEKA predložiť v NR SR pri rokovaniach o rozpočte úpravy, na základe ktorých by včelári aj Slovenská poľovnícka komora dostali navyše po 100-tisíc eur, a tiež úpravu, ktorá by v rámci kapitoly envirorezortu pridala 150-tisíc eur pre Slovenský rybársky zväz.

Zároveň ich zaviazali pripravovať v rámci parlamentu i vlády legislatívne návrhy smerujúce k regulácii medvedej populácie, a to v rozsahu minimálne ročného prírastku, teda približne 700 jedincov. Cieľom týchto návrhov by malo byť zníženie rizík pre život i majetok obyvateľstva na slovenskom vidieku.

Snem tiež schválil správu predsedu strany o postupe a aktivitách strany v poslednom období, a to vrátane odchodu z poslaneckého klubu SNS. Taktiež odsúhlasil zmenu stanov a sídla strany.