Cestovný ruch môže podľa Fica stabilizovať ekonomiku, Huliak pripravuje platformu podobnú Booking.com – VIDEO, FOTO

Slovenský cestovný ruch môže zohrať kľúčovú úlohu pri vyrovnávaní dôsledkov prípadného útlmu automobilového priemyslu. Na tlačovej besede s ministrom cestovného ruchu a športu Rudolfom Huliakom to uviedol premiér Robert Fico. Zdôraznil, že sektor turizmu má potenciál zabezpečiť ekonomickú stabilitu krajiny v prípade eskalácie obchodného napätia medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou.

„S eurokomisárom Marošom Šefčovičom sme diskutovali o potrebe diverzifikácie hospodárstva. Jednou z najdôležitejších alternatív je práve cestovný ruch, ktorý musí prinášať reálne zdroje do štátneho rozpočtu,“ uviedol Fico na tlačovej konferencii.

Premiér ocenil vznik samostatného ministerstva

Premiér ocenil vznik samostatného ministerstva pre cestovný ruch a šport, ktorý označil za krok správnym smerom. Zároveň odmietol tvrdenia o nadmernej zamestnanosti v novozriadenom rezorte. „Ministerstvo má rozpočet na úrovni približne 250 miliónov eur a podľa mojich informácií funguje efektívne,“ doplnil.

Huliak je podľa predsedu vlády vo funkcii zatiaľ len niečo vyše 100 dní, no už teraz je zrejmé, že koordinácia agendy turizmu a športu predstavuje komplexnú úlohu. Fico pritom pripomenul význam športu nielen z pohľadu zdravia, ale aj sociálnych aspektov. „Pre mňa je šport sociálny fenomén so sociálnymi prvkami. Pokiaľ športové zväzy čerpajú verejné financie, štát má právo ich kontrolovať,“ zdôraznil.

V tejto súvislosti podporil rozhodnutie ministra Huliaka vyslať hlavného kontrolóra na preverenie činnosti Slovenského zväzu ľadového hokeja a avizoval, že zástupcov zväzu pozve na osobné rokovanie.

Séria pripravovaných opatrení

Minister Huliak zároveň predstavil sériu pripravovaných opatrení na podporu cestovného ruchu, vrátane tzv. pasportizácie, ktorá má zmapovať potreby a možnosti jednotlivých regiónov Slovenska. Diskutuje aj s Ministerstvom obrany SR o obnovení civilných letov na letisku Sliač, čo by podľa neho mohlo posilniť najmä kúpeľnícky turizmus.

V oblasti digitalizácie rezort pripravuje elektronický systém „e-vizitor“ pre evidenciu ubytovacích zariadení. Pôjde o povinnú platformu pre všetkých prevádzkovateľov ubytovania na Slovensku. Na rozdiel od komerčných portálov nebude systém vyžadovať žiadne provízie. „Budú náležite spropagovaní,“ vyhlásil Huliak.

Podpora slovenského kúpeľníctva

Minister deklaroval záujem rozvíjať turizmus predovšetkým v rámci regiónu krajín V4 – Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Perspektívnym trhom však zostáva aj Čína, ktorú rezort vníma ako strategického partnera. „Nechceme masový turizmus typu ‘druhá Osaka’,“ upozornil Huliak.

Zároveň avizoval zámer vytvoriť verejno-súkromné partnerstvá na podporu slovenského kúpeľníctva. Podľa vlastných slov nadväzuje kontakty so subjektmi v Spojených arabských emirátoch a Katare. Uvažuje aj o vytvorení štátno-súkromných spoločností (PPP projekty), ktoré by investovali do rozvoja tohto sektora.

Posilnenie spolupráce s krajinami pri organizácii veľkých podujatí

V oblasti športu plánuje ministerstvo posilniť spoluprácu s okolitými krajinami pri organizácii veľkých podujatí. V budúcnosti nevylučuje ani spoločnú kandidatúru na usporiadanie olympijských hier. „To je vec ďalekej budúcnosti,“ konštatoval premiér.

Na margo medializovaného prípadu prevzatia Donatellovej busty z Levoče sa Huliak vyjadril opatrne. „Neviem, či zvolil práve šťastnú formu,“ poznamenal na adresu Lukáša Machalu z ministerstva kultúry, ktorý bustu prišiel prevziať spolu so zásahovou jednotkou.

V závere besedy premiér Róbert Fico zdôraznil, že kombinácia investícií do regiónov, rozvoj infraštruktúry, digitalizácie a cezhraničnej spolupráce môže posunúť slovenský turizmus a šport na novú kvalitatívnu úroveň. „V čase globálnej neistoty sa cestovný ruch môže stať jedným z pilierov našej ekonomickej stability,“ uzavrel.