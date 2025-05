Huliak sa na šport nevykašle: Niekedy sme sa nemuseli za našich reprezentantov hanbiť - VIDEO

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Národná koalícia) v rozhovore pre agentúru SITA povedal, že financie hýbu aj svetom športu. Výnimkou nie je ani Slovensko.

„Toto je staré ako šport sám. Ja to registrujem, odkedy som chodil do športovej triedy. Mal som množstvo spolužiakov, ktorí hrávali za kluby už vo vyšších súťažiach. Rodič, ktorý na to mal peniaze, si vedel aj formou sponzoringu presadiť, aby to dieťa bolo umiestňované,“ uviedol s tým, že v Top tíme bolo 250 slovenských športovcov, z ktorých niektorí tam boli doslova „protekční“.

„Tak sme s tým urobili rázny poriadok, nastavili sme nové pravidlá i komisiu na výbery. Dnes nenájdete v Top tíme človeka, ktorý by kritérium nespĺňal,“ pochválil sa Huliak.

Viac peňazí

Treba si podľa neho otvorene povedať, že prakticky donedávna ešte neexistoval rezort cestovného ruchu a športu. Teraz však jestvuje a problémy sa začínajú riešiť.

„O 100 miliónov eur viac sa dalo do športu. Len vznikom samotného ministerstva. Skutočne sa vytvoril najvyšší orgán štátnej správy, ktorý to zastrešuje a najmä vie do budúcna z eurozdrojov a ostatných zdrojov do športu naliať viac peňazí,“ povedal minister.

Podľa Huliaka treba nájsť konsenzus. „Ak sú raz sú tie peniaze určené na šport, tak ich nemôžu držať do novembra a potom ich radšej vrátia do štátneho rozpočtu, respektíve ich vrátia do Európskej únie bez toho, aby ich na ten šport dali, veď toto tu tak nemôže fungovať.“

Dá sa to

Šport si zaslúži pozornosť. „Myslím si, že máme dlhodobý deficit, ale tiež sme stratili trend, ktorý Slovensko malo vo viacerých športoch – že sme sa nemuseli za našich reprezentantov hanbiť. Na tak malú krajinu sme mali reprezentácie veľmi úspešné,“ priblížil s tým, že sa musí reštartovať celý systém a najmä treba začať už od mládeže.

Keď prišiel šéfovať rezortu cestovného ruchu a športu, tak vraj akoby začínal od samého začiatku, hoci ministerstvo existuje už vyše roka.

„Máme 19 miliónov eur elokovaných, ktoré musíme do konca roka vyčerpať, a neodovzdať ich späť do štátneho rozpočtu. Takže keď mi niekto povie, že sa niečo nedá, no áno, nedá sa v tom prípade, keď sa na niečo vykašlete,“ dodal Huliak v rozhovore pre agentúru SITA.