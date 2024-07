Huawei reaguje na novú dohodu nemeckej vlády s telekomunikačnými operátormi: Čo sa skutočne mení?

Spoločnosť Huawei reaguje na nedávnu dohodu medzi nemeckou vládou a telekomunikačnými operátormi, ktorá stanovuje obmedzenia pre používanie jej technológií v jadrových častiach 5G siete do roku 2029. Huawei zdôrazňuje, že aj napriek týmto opatreniam zostane na trhu a zabezpečuje vysokú úroveň kybernetickej bezpečnosti. Zároveň reaguje na najčastejšie tvrdenia týkajúce sa tejto dohody a jej dopadu na budúcnosť telekomunikačných sietí v Nemecku.

Zmluva, ktorú podpísala nemecká vláda s telekomunikačnými operátormi, zahŕňa len odstránenie komponentov z hlavnej siete 5G do konca roku 2026 a nahradenie kritických funkcií systémov riadenia siete v rádiovej prístupovej sieti a transportných sieťach 5G do konca roku 2029. Operátori v Nemecku nie sú nútení znížiť podiel technológií spoločnosti Huawei.

Nemecká vláda neupravila právne predpisy ani nevydala zákonný zákaz. Operátori v Nemecku dali jasne najavo, že so spoločnosťou Huawei budú spolupracovať aj v budúcnosti.

Podľa zástupcu Telekomunikačnej únie Slovenskej republiky Romana Vavra nie je dôvod na obavy. Telekomunikačné siete a ich časti sú dostatočne chránené viacerými prostriedkami.

„Telekomunikační operátori na jednej strane chápu, že v súčasnej situácii vo svete majú vlády jednotlivých krajín obavy o bezpečnosť citlivých dát, ale na strane druhej nevidia dôvod obávať sa používania akékoľvek zariadenia alebo značky, či už v jadrovej časti alebo v koncovej časti telekomunikačnej siete,“ komentuje situáciu Roman Vavro.

Vavro ďalej vysvetľuje: „Telekomunikačný operátor jednotlivé časti siete a v nich použité zariadenia chráni viacerými prostriedkami – fyzickým alebo logickým oddelením častí siete, ochranou firewallmi, používaním privátnych rozsahov IP adries, a podobne. V prípade, že telekomunikačný operátor má svoju sieť zabezpečenú, tak únik dát mimo jeho sieť nie je možný. V nadväznosti na toto operátori nevidia dôvod na obmedzovanie používania zariadení ktoréhokoľvek výrobcu, pretože by to nemalo prínos pre poskytovanie služieb zákazníkom. Zariadenia výrobcov z Ázie majú dobrý pomer ceny a výkonu, preto je tu skôr obava, že by obmedzenia ich používania mohli znamenať zvýšené náklady pre operátorov, ktoré by sa premietli do nárastu cien telekomunikačných služieb.“

Najčastejšie tvrdenia a fakty týkajúce sa ukončenia spolupráce Huawei s nemeckou vládou:

Tvrdenie: Nemecko zakázalo čínske spoločnosti Huawei a ZTE z 5G siete.

Fakt: Nemecko dosiahlo dohodu s poskytovateľmi telekomunikačných služieb o vylúčení čínskych spoločností ako Huawei a ZTE len z jadrovej časti národnej siete 5G od roku 2029. Čínski dodávatelia môžu naďalej dodávať hardvérové komponenty, ako napr. antény do vonkajšej prístupovej 5G siete a prenosové siete.

Tvrdenie: Dohoda s telekomunikačnými spoločnosťami je právne záväzná.

Fakt: Nemecká vláda nezmenila existujúcu legislatívu ani nevydala žiadny zákaz pre čínskych dodávateľov. Ide o dohodu medzi ministerstvom vnútra a telekomunikačnými spoločnosťami Deutsche Telekom, Vodafone a Telefonica Deutschland.

Tvrdenie: Vylúčenie Huawei z nemeckej 5G siete zabezpečí úplnú ochranu pred čínskymi bezpečnostnými hrozbami.

Fakt: Nemecké opatrenia sa zameriavajú len na jadrovú časť siete. Čínski dodávatelia budú naďalej môcť dodávať hardvér pre iné časti siete. Nemeckí operátori budú musieť mať prístup k softvéru, aby sa minimalizovala závislosť na čínskej technológii.

Tvrdenie: Čínske firmy nebudú mať prístup do nemeckých 5G sietí po roku 2029.

Fakt: Nemecko sa bez čínskych komponentov nezaobíde úplne. Nemeckí operátori budú naďalej používať čínsky hardvér, pričom čínske firmy budú musieť otvoriť svoje softvérové rozhrania pre riadiace počítače vysielačov.

Tvrdenie: Plánované opatrenia majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť pred kybernetickými hrozbami.

Fakt: Nemecká vláda tvrdí, že cieľom opatrení je ochrana kritickej infraštruktúry pred potenciálnymi bezpečnostnými rizikami. Čínska ambasáda v Nemecku označila plán za „bezohľadný pokus“ o potlačenie konkurencie. Žiadna krajina zatiaľ neposkytla presvedčivé dôkazy o bezpečnostných rizikách zariadení Huawei.

Tvrdenie: Nemecko bude mať po aplikácii dohody úplnú kontrolu nad 5G sieťou.

Fakt: Aj po stanovení termínov pre odstránenie čínskej technológie budú nemeckí operátori používať čínsky hardvér. Zmenou bude, že softvérová správa bude v rukách nemeckých operátorov, čo im poskytne väčšiu kontrolu nad ich sieťou.

Kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia používateľov sú hlavnými prioritami spoločnosti Huawei. Za posledných 30 rokov spoločnosť Huawei zaviedla komplexné kybernetické bezpečnostné postupy, od stratégií a dodávateľského reťazca až po výskum a vývoj, produkty a riešenia. Spoločnosť Huawei pôsobí vo viac ako 170 krajinách a regiónoch a nezaznamenala žiadne závažné incidenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Spoločnosť Huawei si získala dôveru zákazníkov úplným splnením ich požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť a bude naďalej poskytovať bezpečné a spoľahlivé služby pre globálnych zákazníkov.

