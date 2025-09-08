Hrčka sa vráti na miesto starostu Petržalky po zložení sľubu, dôveru od ľudí si bude pamätať

Pri volebnej účasti 16,27 percenta Jána Hrčku zakrúžkovalo 12 260 voličov, čo predstavuje 78,58 percenta platných hlasov.
Zľava: 1. vicestarostka mestskej časti Bratislava-Petržalka Iveta Jančoková, starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka a 2. vicestarosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Karman počas tlačovej konferencie v priestoroch Miestneho úradu v Petržalke na tému: Obyvatelia Petržalky chcú referendum, na ktorej zverejnili výsledky prieskumu verejnej mienky Agentúry pre marketingový výskum trhu, reklamy a médií (AKO) k prekládke elektrického vedenia na Draždiaku a Bratislavskému parkovaciemu asistentovi PAAS. Bratislava, 5. december 2024. Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor
Ján Hrčka do tretice obhájil post starostu bratislavskej Petržalky. Do funkcie nastúpi po oficiálnom zložení sľubu na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. V sobotu 6. septembra sa konali doplňujúce voľby na starostu Petržalky, po tom, čo sa Hrčka vzdal svojho mandátu po odhalení sprenevery na miestnom úrade vo výške viac ako 2,7 milióna eur.

Plány po návrate

Oficiálne výsledky doplňujúcich volieb, napriek udalostiam posledných mesiacov, ukázali, že Petržalčania si želajú jeho návrat do vedenia samosprávy,“ uviedla Halašková s tým, že pri volebnej účasti 16,27 percenta Jána Hrčku zakrúžkovalo 12 260 voličov, čo predstavuje 78,58 percenta platných hlasov. „Vaša dôvera je pre mňa znova silným záväzkom. Uvedomujem si to a budem si to pamätať. Najmä po tom všetkom, čo sa v uplynulých mesiacoch stalo,“ uviedol Hrčka.

K volebným urnám v 95 okrskoch prišlo celkovo 15 766 voličov, z nich 15 601 odovzdalo platný hlasovací lístok. Hrčkov protikandidát Juraj Mravec získal 3 341 hlasov, čo je 21,41 percenta z celkového počtu platne hlasujúcich. Hrčka chce po návrate do funkcie pokračovať v zabehnutých projektoch a témach, ktoré si stanovil za svoje priority. K nim sa radí skvalitnenie školskej a športovej infraštruktúry, skrášľovanie verejného priestoru, skvalitnenie sociálnych služieb či modernizácia úradných služieb.

Volebná novinka

Petržalka aj počas posledných volieb zabezpečila obyvateľom hlasovanie za volebnými plentami z dielne samosprávy. Obsadenosť plent, rovnako ako pri predchádzajúcich voľbách, signalizovali svetelné senzory. Obsadenosť volebných miestností zas mestská časť monitorovala vďaka anonymizovaným elektronickým počítadlám osôb z dielne petržalských informatikov.

Obyvatelia si tak mohli na webe preveriť naplnenosť jednotlivých volebných miestností. Novinkou posledných volieb v Petržalke bola možnosť odvoliť prostredníctvom eDokladu, teda občianskym preukazom v mobile. Išlo o pilotný projekt Ministerstvo vnútra SR, pričom na overenie totožnosti mala komisiám slúžiť príslušná aplikácia.

Z 25 volebných miestností ňou disponovali nakoniec až v 23,“ priblížila mestská časť s tým, že zvyšné miestnosti samospráva pokrývala koordinátormi. V čase monitorovania od 7:00 do 19:00 využilo eDoklady 139 voličov.

