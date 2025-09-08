Doplňujúce komunálne voľby prebehli bez problémov, podľa Michala Kaliňáka je potrebná legislatívna úprava

Doplňujúce voľby sa konali v 33 mestách a obciach.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Doplňujúce komunálne voľby v Petržalke
Volebná miestnosť počas doplňujúcich komunálnych volieb v Petržalke. Bratislava, 6. september 2025. Foto: SITA/Slávka Ambrová
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Doplňujúce komunálne voľby, ktoré sa konali v sobotu, prebehli bez technických a organizačných problémov. Uviedol to štátny tajomník rezortu vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák po stretnutí so Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Potreba legislatívnej úpravy

Samosprávy v tandeme so štátom úspešne zvládli sobotňajšie doplňujúce voľby, pri ktorých neevidujeme žiadne technické ani organizačné problémy,“ povedal Kaliňák.

Zároveň upozornil na potrebu legislatívnej úpravy tzv. nefunkčných obcí, kde je v tomto podľa neho zákon nedostatočný, čo potvrdilo aj 11 samospráv, kde nikto nekandidoval za starostov ani poslancov. Štátny tajomník zdôraznil, že praktické skúsenosti Štátnej volebnej komisie sú cenné pre nastavenie legislatívy nielen pre samosprávne voľby.

Okrúhly stôl

Pozorne som si vypočul názory na oddelenie komunálnych volieb od župných, ale aj názory na predĺženie funkčného obdobia samospráv. Diskutovali sme aj o zmenách v zákone o politických stranách a zákone o financovaní strán, s ktorými v krátkej dobe prídeme na vládu aj do parlamentu,“ uviedol Kaliňák.

Pondelkovej diskusii dominovali aj pripravované okrúhle stoly, ktoré ministerstvo vnútra organizuje v spolupráci s Parlamentným inštitútom Národnej rady SR. Témy budú zahŕňať voľby zo zahraničia, pôsobenie tzv. tretích strán v kampaniach či finančné limity pre kampane.

Je to formát, ktorý na Slovensku chýbal. Spája odborný pohľad s politickým videním,“ povedal Kaliňák a dodal, že okrúhle stoly sa budú konať mesačne, pričom najbližší bude venovaný novému krízovému riadeniu a ďalšie sa zamerajú na zmeny v samosprávnych zákonoch.

Viac k osobe: Michal Kaliňák
Firmy a inštitúcie: Štátna komisia pre voľby a financovanie politických strán
Okruhy tém: Doplňujúce komunálne voľby legislatívna úprava Samosprávy štátny tajomník ministerstva vnútra

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk