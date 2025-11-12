Hrad Červený Kameň unikol katastrofe, po rokoch zanedbávania strechy sa začalo s nevyhnutnými opravami

Rýchly zásah na hrade Červený Kameň pomohol predísť vážnym škodám. Slovenské národné múzeum – Múzeum Červený Kameň pristúpilo k nutným zásahom na juhovýchodnej časti hradu, pričom cieľom prác bolo odstrániť havarijný stav strešnej krytiny a zabrániť ďalšiemu zatekaniu vody dovnútra hradu.
„Stav medenej strešnej krytiny na tejto časti hradu bol zo strany bývalého vedenia Slovenského národného múzea dlhodobo zanedbávaný. Neboli prijaté potrebné opatrenia, čo viedlo k postupnému zhoršovaniu technického stavu,“ uviedlo Slovenské národné múzeum (SNM) s tým, že počas intenzívnych dažďov v auguste tohto roka došlo k výraznému zatečeniu dovnútra budovy. Zasiahnutá bola miestnosť depozitára nábytku.
Múzeum informovalo, že následná obhliadka potvrdila rozsiahle poškodenia. „Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so SNM a Správou rezortných zariadení MK SR zabezpečilo koordináciu prác zameraných na stabilizáciu strešnej konštrukcie a prevenciu ďalších škôd. Išlo o technicky nevyhnutné opatrenia, ktoré mali odvrátiť hroziacu haváriu,“ priblížilo múzeum.
K čiastočnému zásahu ale nebolo možné pristúpiť, vzhľadom na množstvo prasklín, a jediným vhodným riešením bola výmena poškodených pásov krytiny a ich zafixovanie do dreveného záklopu. Tým by sa malo predísť opätovnému zatekaniu a poškodeniu objektu počas zimného obdobia, keď je zvýšený nápor vetra, dažďa a snehu.