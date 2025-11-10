Práce na Krásnej Hôrke pokračujú, najnovšie odštartovali na Hornom hrade – FOTO

Na hrade Krásna Hôrka pokračujú práce. Ako informovali zo Slovenského národného múzea (SNM), v pondelok odštartovali prípravné práce na Hornom hrade a v jeho okolí, trvať by mali päť mesiacov.
Spoločnosť, ktorá bude práce vykonávať, si prevzala stavenisko a začala s prípravnými prácami, počas piatich mesiacov bude vynášať sutinu, aby sa následne mohlo pokračovať rekonštrukciou Horného hradu.
Požiarom bol zasiahnutý najmä Horný hrad
„Horný hrad a jeho okolie je potrebné vyčistiť od sutiny, ktorá tam zostala po požiari v roku 2012, ako aj po prácach v rokoch 2021-2023,“ uviedla generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová.
Múzeum pripomenulo, že pri požiari hradu v roku 2012 bol najväčšmi zasiahnutý práve Horný hrad, no dosiaľ sa na ňom nevykonali žiadne rekonštrukčné práce. Čistiace práce by mali byť ukončené začiatkom budúcoročného apríla. „Obnovu Krásnej Hôrky robíme tak, ako sa to malo robiť od začiatku – zhora nadol, a nie opačne,“ zdôraznila Predajňová.
Akútny problém
SNM tiež poukázalo na akútny problém v podobe desať rokov neskolaudovaných striech na Dolnom a Strednom hrade pre narušenú statiku krovov. Poniektoré z nich sú už v havarijnom stave. „Riešenie je v rukách expertov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí už absolvovali obhliadku a pripravujú sanačný plán,“ uvádza SNM.
O postupe pri obnove Krásnej Hôrky by mala byť verejnosť informovaná priebežne tak, ako to na tlačovej besede v septembri tohto roka avizovala generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová.