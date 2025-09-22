Liverpool je na čele tabuľky Premier League už o päť bodov pred Arsenalom - VIDEO

Anglický futbalový klub FC Liverpool si triumfom 2:1 v mestskom derby nad Evertonom vybudoval päťbodový náskok na čele tabuľky Premier League, keďže ich najväčší konkurenti Arsenal a Manchester City remizovali vo vzájomnom stretnutí 1:1.
Liverpool chce strieľať víťazné góly skôr ako v úplnom závere. Arsenal by rád natiahol šnúru víťazstiev proti Manchestru City
Tréner obhajcu titulu Arne Slot má k dispozícii dvoch kvalitných útočníkov, keď Hugo Ekitike po prestupe z Eintrachtu Frankfurt zaznamenal tretí gól v Premier League a nahradil zraneného Alexandra Isaka. „Každý tím v lige má dvoch útočníkov, my máme dvoch s vynikajúcou kvalitou,“ povedal Slot.
Isak sa stále zotavuje po zranení a Florian Wirtz zatiaľ nenapĺňa očakávania po prestupe za 100 miliónov libier. Napriek tomu „The Reds“ víťazia a zdá sa, že dlhodobo budú hlavný favorit na titul.
Z FC Liverpool sa stáva majster gólov v nadstavenom čase, ešte že tréner Slot nemá vlasy - VIDEO
Londýnsky Arsenal, ktorý skončil druhý v ostatných troch sezónach, sa snaží nájsť formu. Gabriel Martinelli zachránil tím pred druhou prehrou v sezóne gólom v nadstavenom čase proti „The Citizens“, no otázky o ich schopnosti zdolať FC Liverpool pretrvávajú. Viktor Gyökeres totiž zatiaľ nepresvedčil o svojich kvalitách v dôležitých zápasoch.
Hráči Crystal Palace sú okrem Liverpoolu ďalším tímom bez prehry v tejto sezóne Premier League, počas ostatného víkendu triumfovali 2:1 na pôde West Hamu a predĺžil sériu bez prehru vo všetkých súťažiach predĺžili už na 17 zápasov.
Slot označil Isaka za jedného z najlepších útočníkov na svete. Do súťažného rytmu však bude vstupovať postupne
„Je to výsledok našej dlhodobej práce,“ povedal tréner Oliver Glasner.
Futbalisti Palace v nasledujúcom kole privítajú FC Liverpool a zároveň sa pripravujú na svoju prvú sezónu v Európskej konferenčnej lige po preradení z Európskej ligy. Úzky káder a náročný program môžu ohroziť ambície klubu na umiestnenie v prvej šestke.