Ekitike sa ospravedlnil fanúšikom Liverpoolu. Zabudol, že už má žltú kartu a aj tak oslavoval víťazný gól vyzlečením dresu - VIDEO

Tréner Arne Slot označil jeho správanie za ‚hlúpe‘, útočník bude chýbať v zápase proti Crystal Palace.
Hugo Ekitike
Francúz Hugo Ekitike z anglického futbalového klubu FC Liverpool oslavuj gól v súboji Ligového pohára proti Southamptonu. Foto: SITA/AP
Francúzsky futbalový útočník Hugo Ekitike z anglického klubu FC Liverpool sa ospravedlnil fanúšikom po tom, čo bol vylúčený za vyzlečenie dresu počas oslavy víťazného gólu v zápase Ligového pohára proti Southamptonu.

Ekitike skóroval v 85. minúte po prihrávke Federica Chiesu a rozhodol o triumfe „The Reds“ 2:1, no jeho radosť vyústila do druhej žltej karty a následného vylúčenia.

„Bol som veľmi nadšený, že som pomohol tímu k ďalšiemu víťazstvu v mojom prvom zápase v Carabao Cupe. Emócie ma dnes premohli. Ospravedlňujem sa celej rodine Reds,“ napísal 23-ročný Francúz na instagrame.

Tréner Arne Slot označil Ekitikeho správanie za zbytočné a hlúpe. „Povedal som mu, že ak by som skóroval v finále Ligy majstrov v 87. minúte po tom, čo som prekonal troch hráčov a trafil do horného rohu, možno by som to pochopil. Ale on si myslel, že je to len o ňom. Ja som staromódny, nikdy som nehral na tejto úrovni, ale ak by som dal taký gól, otočil by som sa a povedal Chiesovi: ‚Tento gól je o tebe, nie o mne‘.“ prezradil kouč Slot.

Ekitike začal sezónu dobre, strelil tri góly v piatich zápasoch Premier League, no v súboji o miesto v útoku s Alexandrom Isakom si nemôže dovoliť vynechať zápasy, keďže Švéd je odhodlaný presadiť sa.

