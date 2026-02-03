Hotelieri žiadajú spravodlivé podmienky pre všetkých ubytovateľov, poukazujú na krátkodobé prenájmy cez online platformy

Férové konkurenčné prostredie a efektívnejší výber daní by podľa asociácie mohol priniesť pripravovaný zákon z dielne ministerstva cestovného ruchu, ktorý má zaviesť register poskytovateľov krátkodobého prenájmu.
Podiel krátkodobých prenájmov bytov a apartmánov ponúkaných cez digitálne platformy za posledných šesť rokov stúpol takmer o 100 %. Títo prenajímatelia poskytujú rovnakú službu ako hotely a penzióny, no nemajú rovnaké povinnosti.

Upozornila na to Asociácia hotelov a reštaurácii Slovenska (AHRS). Férové konkurenčné prostredie a efektívnejší výber daní by podľa asociácie mohol priniesť pripravovaný zákon z dielne ministerstva cestovného ruchu, ktorý má zaviesť register poskytovateľov krátkodobého prenájmu.

Fungovanie bez efektívnej kontroly

Asociácia upozornila, že hoci krátkodobé prenájmy bytov a apartmánov cez digitálne platformy vznikli ako doplnková forma ubytovania k tradičným zariadeniam, ako sú hotely a penzióny, v súčasnosti už v turisticky vyhľadávaných destináciách predstavujú významnú časť celkovej ubytovacej kapacity.

Pritom tiež poskytujú prechodné krátkodobé ubytovanie a cielia na rovnakú klientelu, teda turistov. Podľa AHRS by sa teda aj na týchto prenajímateľov mali vzťahovať rovnaké zákonné podmienky ako na tradičné ubytovacie zariadenia, a to najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti ubytovacích hostí, evidenčných povinností a platenia daní.

Krátkodobé prenájmy dnes poskytujú rovnakú službu ako hotely či penzióny a oslovujú rovnakých hostí. Je preto neprípustné, aby pre jednu časť trhu platili prísne pravidlá a druhá fungovala bez efektívnej kontroly. Takýto stav deformuje konkurenčné prostredie a poškodzuje poctivých podnikateľov,“ zdôraznil prezident AHRS Marek Harbuľák.

Napätie na trhu s bývaním

Pripomenul, že spomínané krátkodobé prenájmy prispievajú aj k napätiu na trhu s bývaním, najmä v mestách a turisticky atraktívnych lokalitách. Asociácia poukázala na správu Európskej komisie, podľa ktorej rýchly rozvoj krátkodobých prenájmov znižuje dostupnosť bývania a zvyšuje nájomné, čím sa zhoršujú problémy s dostupnosťou bývania pre miestnych obyvateľov. „Tento problém už dnes pociťujú viaceré slovenské mestá a turistické regióny,“ spresnil Harbuľák.

Asociácia podotkla, že hoci slovenská legislatíva krátkodobý prenájom explicitne nedefinuje, existuje právny rámec, z ktorého prenajímateľom vyplývajú niektoré evidenčné a daňové povinnosti. Ich uplatňovanie a kontrola však podľa AHRS zlyháva.

Dlhodobo upozorňujeme na to, že značná časť poskytovateľov krátkodobého prenájmu si neplní základné povinnosti, od platenia dane z ubytovania až po evidenciu hostí. Nejde o drobný problém, ale o systémovú šedú zónu, ktorá oberá samosprávy aj štát o významné finančné prostriedky,“ upozornil Harbuľák. Doplnil, že AHRS preto víta pripravovaný zákon z dielne ministerstva cestovného ruchu, ktorým sa má do slovenskej legislatívy preniesť európske nariadenie.

Dôležitý krok k nastoleniu spravodlivosti

Cieľom tohto zákona je zriadiť register poskytovateľov krátkodobých prenájmov ubytovania a ustanoviť povinnosti pre hostiteľov a online platformy, vrátane mechanizmov dohľadu a sankcií.

Pripravovanú legislatívu vnímame ako dôležitý krok k nastoleniu poriadku a spravodlivosti. Za kľúčové však považujeme, aby údaje z registra boli dostupné všetkým dotknutým orgánom, najmä samosprávam a štátnym inštitúciám, a aby existovali reálne nástroje na efektívnu kontrolu. Len tak dokážeme vytvoriť vyvážený a udržateľný ekosystém cestovného ruchu na Slovensku,“ dodal Harbuľák.

