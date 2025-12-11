Huliakovo ministerstvo zvyšuje investície do cestovného ruchu, návštevnosť dobieha rekordy

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR pokračuje v rozširovaní podpory pre odvetvie cestovného ruchu. Kým ešte pred vznikom samostatného rezortu smerovalo do sektora približne 10 miliónov eur ročne, podľa plánov na rok 2025 bude na rozvoj cestovného ruchu celkovo vyčlenených 39,4 milióna eur. Tieto prostriedky majú podľa rezortu pomôcť regiónom budovať infraštruktúru, zlepšovať kvalitu služieb a zvyšovať atraktivitu Slovenska doma aj v zahraničí.
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak pri tejto príležitosti poukázal na pozitívne výsledky zvýšených investícií. „Investujeme do projektov, ktoré majú reálny dopad na ľudí v regiónoch aj na návštevníkov. A vidíme, že to funguje – domáci turisti pribúdajú stabilne a počty zahraničných návštevníkov už dobiehajú rekordný rok 2019,“ uviedol Huliak.
Vznikol nový fond
V roku 2025 vznikol Fond na podporu cestovného ruchu, nová verejnoprávna inštitúcia financujúca projekty s environmentálnym, ekonomickým a sociálnym prínosom. Prvá výzva fondu, s alokáciou 19 miliónov eur, prilákala rekordných 884 žiadostí v celkovom objeme 205 miliónov eur. Po transparentnom hodnotení bolo vybraných 81 úspešných projektov. Druhá kľúčová výzva, vyhlásená 2. júna 2025 a zameraná na infraštruktúru v regiónoch, zaznamenala 336 predložených projektov, z ktorých 71 získalo podporu vo výške 4,53 milióna eur. Tieto projekty sa týkajú napríklad prepojenia turistických bodov záujmu, zlepšovania trás alebo obnovy oddychových lokalít.
Rezort cestovného ruchu v roku 2025 poskytol aj dotácie organizáciám cestovného ruchu v celkovej výške 15,87 milióna eur. Z tejto sumy bolo 10,6 milióna eur určených na vlastné projekty organizácií a 5,26 milióna eur na kooperačné projekty, ktoré po prvýkrát podporili aj tzv. spolupracujúce subjekty, čo predstavuje medziročné navýšenie o 59 percent. Podpora sa zameriava na rozvoj cykloturistiky, spoločné marketingové línie a rozvoj príjazdového turizmu.
Demokrati obvinili Huliakovo ministerstvo z masívneho plytvania, na odmeny a nájmy sa vraj míňajú stovky tisíc eur – VIDEO
Rezort pracuje aj na príprave Stratégie rozvoja udržateľného cestovného ruchu 2035, ktorá má podľa zverejnených informácií posilniť inovácie v podnikoch, podporiť infraštruktúru v regiónoch a nastaviť moderné riadenie celého odvetvia. Dokument je v súčasnosti v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie a po schválení vládou sa má stať kľúčovým plánom rozvoja na nasledujúce desaťročie.
V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR sa pripravuje nový rámec rozvoja slovenského kúpeľníctva. Cieľom tejto iniciatívy je modernizovať služby, chrániť liečivé zdroje a posilniť exportnú výkonnosť sektora. Podľa zástupcov rezortu môžu kúpele ako unikátne spojenie liečby, kultúry a regionálnych tradícií výrazne prispieť k príjmom z cestovného ruchu.
Úspešný uplynulý rok
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR týmto systémovým prístupom potvrdzuje, že podporou infraštruktúry, organizácií cestovného ruchu a kúpeľníctva vytvára základ pre dlhodobý rast odvetvia, ktorý sa podľa dostupných údajov už prejavuje vyššou návštevnosťou a ekonomickými prínosmi pre celé Slovensko.
Generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL Matej Fekete zhodnotil uplynulý rok ako úspešný vďaka systematickej podpore cestovného ruchu.
„Rok 2025 potvrdil, že systematická podpora cestovného ruchu prináša konkrétne výsledky. Vďaka efektívnym marketingovým a komunikačným aktivitám, cielenej spolupráci s regiónmi a našimi partnermi sa podarilo zvýšiť záujem o Slovensko doma aj v zahraničí. Napríklad tohtoročný august mali hotely a penzióny na Slovensku za sebou najúspešnejší mesiac v celej svojej histórii a segment prepisoval rekordy. Po prvýkrát totiž počet ubytovaných hostí na Slovensku v jednom mesiaci prekročil magickú hranicu 800‑tisíc. K prekonaniu rekordu v tomto mesiaci pomohol aj vysoký medziročný prírastok cudzincov. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na rozvoji cestovného ruchu. Spoločne dokazujeme, že Slovensko má potenciál patriť medzi vyhľadávané a atraktívne destinácie strednej Európy,“ uviedol Fekete.
SLOVAKIA TRAVEL sa venuje aj podpore príjazdového cestovného ruchu formou informačných a press tripov pre touroperátorov a novinárov, ktorí majú možnosť spoznať potenciál jednotlivých regiónov priamo na mieste. Organizácia spolupracuje s krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu, samosprávami a partnermi na tvorbe a rozvoji turistických produktov so zameraním na kúpele, kultúru a pamiatky, aktívny oddych, gastronómiu, pamiatky UNESCO či MICE a kongresový turizmus. Organizácia rozvíja medzinárodnú spoluprácu s partnerskými inštitúciami a aktívne reprezentuje Slovenskú republiku na odborných fórach v zahraničí. Jej cieľom je podľa dostupných informácií systematicky zvyšovať konkurencieschopnosť Slovenska v oblasti cestovného ruchu a podporovať udržateľný rozvoj turistických destinácií v celej krajine. Okrem aktívnej komunikácie na domácom a zahraničnom trhu má päť stálych zahraničných zastúpení v Česku, Poľsku, Maďarsku, v severských krajinách Európy a v Izraeli.