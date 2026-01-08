Exotika sa stala bežnou súčasťou dovoleniek. Aké destinácie preferovali Slováci v roku 2025?

Cestovanie zostáva jednou z priorít slovenských domácností. Rok 2025 potvrdil silný dopyt po letných aj exotických dovolenkách, pričom sa mení nielen výber destinácií, ale aj správanie cestujúcich.
Vyplýva to z údajov cestovnej agentúry Invia a Poľskej turistickej komory, ktoré poukazujú na spoločné trendy v rámci strednej Európy.
Pozícia Grécka mierne oslabila
Najobľúbenejšie letné destinácie Slovákov boli aj v roku 2025 Turecko, Egypt a Grécko. Kým pozícia Grécka mierne oslabila, Turecko a Egypt si výrazne upevnili svoju obľubu. Slováci najčastejšie volili tureckú riviéru, egyptské letoviská Hurghada a Marsa Alam a z gréckych ostrovov viedol Rhodos. Podľa Kristíny Štefánkovej z cestovnej agentúry Invia Slováci pri výbere destinácie stále citlivo vnímajú cenu, no zároveň očakávajú vysoký štandard služieb.
Priemerná letná dovolenka trvala osem dní, pričom čoraz viac cestujúcich si vyberá kratšie, no komfortnejšie pobyty. Uprednostňované boli štvor- a päťhviezdičkové hotely s all inclusive stravovaním. Klienti si najčastejšie dokupovali cestovné poistenie, parkovanie na letisku a výber miest v lietadle. Priemerná hodnota jednej objednávky sa pohybovala na úrovni 1 531 eur, zatiaľ čo štvorčlenná rodina zaplatila za pobyt pri mori v priemere 2 400 eur.
Výrazne vzrástol záujem o exotické destinácie. Spojené arabské emiráty sa stali najpopulárnejšou voľbou, nasledované Dominikánskou republikou a Zanzibarom. Priemerná dĺžka pobytu bola deväť dní a hodnota objednávky dosahovala 3 200 eur. Podľa Štefánkovej už exotika nie je výsadou úzkej skupiny, ale bežnou voľbou aj pre rodiny s deťmi – najmä vďaka priamym letom a širokej ponuke zájazdov.
Pomohli priame lety z Bratislavy
Za skokanov roka možno označiť Katar, ktorý zaznamenal medziročný rast záujmu o 53 %, a Thajsko, kam vycestovalo o polovicu viac Slovákov než v roku 2024. Obe destinácie ťažia zo zavedenia priamych letov z Bratislavy. Nárast zaznamenali aj Španielsko, Portugalsko a Egypt.
Z pohľadu profilácie cestovateľov dominovali rodiny s deťmi a páry, pričom najpočetnejšou skupinou boli ľudia vo veku 40 až 44 rokov. Stabilne rastúcim segmentom sú aj sólo cestovatelia, najmä ženy.
Podobné trendy boli zaznamenané aj v susedných krajinách. V Česku viedli Turecko, Egypt a Grécko, pričom skokanom roka sa stalo Albánsko. Priemerná cena letnej dovolenky pre štvorčlennú rodinu bola 2 100 eur. V Poľsku dominovala rovnaká trojica destinácií, no rodiny tam minuli v priemere 2 700 eur. Najväčší nárast zaznamenal Vietnam.
Výhľad na rok 2026 naznačuje pokračovanie stabilného dopytu, očakáva sa však mierny nárast cien v jednotkách percent. Klienti sa čoraz viac rozhodujú podľa pomeru ceny a hodnoty, nie podľa ceny samotnej. Agentúry zároveň predpokladajú menšiu dostupnosť last minute ponúk. Cestovné kancelárie totiž plánujú kapacity opatrnejšie a rátajú s tým, že väčšinu zájazdov predajú v predstihu. Výrazné zľavy tesne pred odletom tak podľa očakávaní budú skôr výnimkou.