Horúčavy udreli v plnej sile – dávajte pozor na deti a zvieratá v autách! Union spúšťa kampaň pre záchranu života

Máloktorý vodič si pripustí, že by sa mu to mohlo stať a predsa – prípady zabudnutých detí, či zvierat v rozhorúčených autách sa opakujú každé leto. Výrobcovia automobilov už preto do novších modelov inštalujú upozornenie, aby sme si skontrolovali zadné sedadlá. Spustí sa vždy, keď vypnete motor. Pre všetkých ostatných má poisťovňa Union aspoň malé pripomenutie v podobe výstražnej nálepky – „nezabudnite svojho miláčika v aute“!

Reportáže o tragédiách pri ktorých zabudnuté dieťa neprežije v rozpálenom aute vysielajú každé leto vo večernom spravodajstve. Rodič bol unavený, nepozorný a vôbec si nevšimol, že auto, ktoré opúšťa, nie je prázdne. Slzy, hnev, ani plač už však na veci nič nezmenia. Zbytočnej smrti môže predchádzať len prevencia. Union preto prichádza aj tento rok s kampaňou, ktorá má pomôcť zachrániť životy. „Cieľom kampane je zamedziť tomu, aby dospelí zabudli dieťa alebo zviera v rozhorúčenom aute. Už hodinový pobyt v takejto pasci spôsobí prehriatie organizmu a v najhoršom prípade aj smrť. Chceme šoférom pomôcť predchádzať takýmto nešťastiam,“ vysvetľuje hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

„Kampaň budeme komunikovať prostredníctvom viacerých kanálov. Na našich pobočkách budeme rozdávať nálepky. Na sociálnych sieťach Facebook a Instagram zverejníme zrozumiteľnú infografiku čo robiť, ak niekto uvidí v rozhorúčenom aute dieťa alebo zviera,“ vysvetlil Marek Mikle, riaditeľ Úseku marketingu Union poisťovní. Ako ďalej povedal, do kampane sa zapojilo aj množstvo útulkov, obchodov s potrebami pre zvieratká, detských obchodov a centier pre deti, ktoré sme oslovili a budú tiež rozdávať nálepky na autá.

Foto: Union

Ako teda správne postupovať, ak nájdete dieťa alebo zviera v zamknutom aute?

V prvom rade sa pokúste nájsť a privolať majiteľa auta. Zavolajte políciu, ktorá môže

Majiteľa vozidla tiež kontaktovať. Určite volajte aj rýchlu záchrannú zdravotnú službu.

V prípade, že ide o ohrozenie života, môžete na aute rozbiť okno a dieťa zachrániť. Nemajte obavy, nedopustíte sa tým trestného činu. Okno treba rozbiť opatrne, mimo miesta, na ktorom dieťa sedí. Zachránené dieťa umiestnite do tieňa, opatrne ochladzujte a čakajte na

Príchod záchranky. Podobne postupujte aj pri záchrane zvieraťa. Tieň, opatrné schladenie vlažnou vodou a pomoc veterinárneho lekára, mu môže zachrániť život.

Foto: Union

Informačný servis