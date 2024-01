Horiace kamióny, blokáda Paríža, traktory rozbíjajúce asfalt. Šokujúce videá z protestov francúzskych farmárov!

Francúzski farmári sa pridali k poľnohospodárom v Poľsku, Nemecku a Rumunsku, ktorí odkazujú európskym lídrom: „Dosť bolo nevýhodných regulácií!„Mimoriadne napätú situáciu vo Francúzsku sme analyzovali s politológom Miroslavom Řádekom.

Hlavným dôvodom nespokojnosti farmárov vo Francúzsku je pokles príjmov ako aj regulácie Európskej únie v oblasti životného prostredia. Poľnohospodári sa sťažujú, že majú vážne finančné problémy a ich živobytie je ohrozené, pretože predajcovia potravín sa snažia znížiť ceny po období vysokej inflácie.

Vo Francúzsku, ktoré je najväčším európskym producentom poľnohospodárskych výrobkov, sa farmári sťažujú aj na zvýšené dane na pohonné hmoty, záplavu lacných potravín zo zahraničia (napríklad obilia z Ukrajiny) ako aj nadmernú byrokraciu. Odbory preto organizujú blokády ciest, aby zvýšili tlak na nového francúzskeho premiéra Gabriela Attala, ktorého farmári obviňujú, že im nepomáha dostatočne.

Krajinu sužujú tvrdé protesty

Demonštrácie vo Francúzsku silnejú a farmári čoraz viac pritvrdzujú. Vyplýva to z videí, ktoré minulý týždeň zaplavili sociálne siete. Na jednej zo snímok vidno ako protestujúci vylievajú 20 ton hnoja pred budovu prefektúry v Lot et Garonne. Inde zas protestujúci pri diaľnici zapaľujú pneumatiky či odpadkové koše. Našli sa však aj takí, ktorí vysypali odpadky pred budovu úradu vlády.

Farmári vysypali hnoj a pneumatiky pred administratívnu budovu vo francúzskom meste Agen (AP Photo/Fred Scheiber)

Farmári na viacerých miestach postavili zátarasy, v regióne Hérault dokonca protestujúci na traktore rozbrázdili asfalt pred supermarketom. V meste Narbonne zas nahnevaní farmári podpálili miestnu kanceláriu Poľnohospodárskej sociálnej poisťovne (MSA – La sécurité sociale agricole). Inde demonštranti zaútočili na nákladné auto prevážajúce zahraničné potraviny a zapálili náklad v kamióne. V meste Nîmes podpálili colný úrad.

Video: Nahnevaní farmári traktorom rozbíjajú asfalt počas veľkej demonštrácie poľnohospodárov vo Francúzsku.

Pohrozili blokovaním Paríža

V nedeľu členovia francúzskej vlády sa pokúsili vyjednať s farmármi, aby zabránili blokáde hlavného mesta. Odbory sa im ale nepodarilo presvedčiť a tak sa vo Francúzsku očakávajú tento týždeň opäť masívne protesty, ktoré začali už v pondelok.

„To, čo môžeme pozorovať pri protestoch francúzskych farmárov má niekoľko príčin. Po prvé, celá západná ekonomika prechádza istou transformáciou. Pri protestoch francúzskych farmárov však môžeme vidieť aj niekoľko ďalších faktorov,“ hovorí v úvode politológ Miroslav Řádek.

„To, že francúzska poľnohospodárska komunita je nespokojná so svojou životnou úrovňou, a nielen s príjmami ale vôbec so svojím statusom vo francúzskej spoločnosti, je spôsobená okrem spomínanej transformácie západnej ekonomiky aj vojnou na Ukrajine. Je všeobecne známe a je to už vec, ktorá sa rieši druhý rok, že pomerne lacné ukrajinské obilie sa dostáva na trh Európskej únie nielen k nám do strednej a východnej Európy, ale aj do západnej Európy,„ vysvetľuje ďalej odborník.

Video: Demonštranti prepadli nákladné auto a zapálili jeho náklad

Celkovo vo francúzskom hospodárstve boli presadené prísne enviromentálne regulácie alebo poplatky, ktoré sa taktiež prejavujú na tom, s čím môžu hospodáriť francúzski poľnohospodári, doplnil odborník. Ešte koncom minulého roka francúzska vláda prisľúbila prehodnotiť zdanenie poľnohospodárov a ustúpiť od niektorých enviromentálnych opatrení pre francúzske poľnohospodárstvo.

„Francúzski poľnohospodári poukazujú na dvojaký meter, napríklad že ich pesticídy sú zdaňované oveľa viac ako v susedných poľnohospodárskych komunitách a štátoch,“ vysvetľuje Řádek. „Všetky tieto kombinácie – lacné ukrajinské obilie, konkurencia z tretích štátov a súčasne enviromentálne opatrenia vyvrcholili v najväčších protestoch za uplynulé desiatky rokov, aspoň čo sa týka tzv. obliehania hlavného mesta Paríž,“ konštatoval odborník.

„Keď sa takto z viacerých francúzskych regiónov vydali blokovať svoje hlavné mesto, tak si budú chcieť „vydupať“ oveľa väčšie ústupky ako k tomu už bola súčasná francúzska vláda donútená. Otázka je, že aké finančné mechanizmy jednotliví francúzski ministri a nový premiér vytvoria a nájdu,“ podotkol tiež Řádek.

Veľká skúška pre nového premiéra

Začiatkom januára bol vymenovaný nový francúzsky premiér, len 34-ročný Gabriel Attal, ktorý sa stal najmladším predsedom vlády v dejinách krajiny. Ten ihneď po nástupe do funkcie musí čeliť masívnym protestom nespokojných farmárov. „Pri novom francúzskom premiérovi je to považované za jeho skúšku vo svojej politickej funkcii,“ hovorí Řádek.

Video: Horí budova poľnohospodárskej sociálnej poisťovne, ktorú zapálili nahnevaní farmári vo Francúzsku.

„Súčasne ale to najdôležitejšie rozhodnutie musí urobiť francúzsky prezident Emmanuel Macron, respektíve nemôže byť urobené proti jeho vôli. Tou významnejšou politickou hlavou vo francúzskom systéme je totiž prirodzene prezident,“ doplnil politológ.

„Francúzskeho premiéra môžeme považovať za akéhosi emisára francúzskeho prezidenta pri vyjednávaní s poľnohospodármi. Prezident Macron si vybral tohto mladého premiéra na tieto úlohy, a aby za neho riešil horúce politické problémy. Môžeme ho považovať aj za akýsi „vankúš“ francúzskeho prezidenta pred útokmi farmárov,“ vysvetľuje odborník.

Protesty ešte potrvajú ďalej

Odborník si nemyslí, že nový francúzsky premiér bude tým, kto vymyslí nejakú politickú dohodu či riešenie, je totiž len sprostredkovateľom rozhovorov.

„Farmári nemajú dôvod prečo sa okamžite dohodnúť s novým francúzskym premiérom, ktorý nie je tak skúsený, a je mladý. Bolo by aj zvláštne keby sa s ním hneď dohodli, keď vieme, že mobilizácia francúzskych poľnohospodárov sa začala organizovať ešte v priebehu minulého roka a je to dlho pripravovaná aktivita francúzskych poľnohospodárov a poľnohospodárskych odborárov,“ hovorí Řádek.

Video: Vláda zapojila aj pancierové vozidlá proti demonštrujúcim farmárom vo Francúzsku.

„Keď už sú francúzski poľnohospodári v takomto ťažení, tak predstava, že sa len tak ľahko stiahnu a hlavne ako to poznáme pri francúzskych protestoch a pri zanovitosti francúzskych odborov, tak si myslím, že ešte nejaký ten týždeň budeme o týchto protestoch počuť,“ predikuje Řádek.

Navyše sme v predvolebnom období a čaká sa aj na voľby do Európskeho parlamentu. „Vieme, že k týmto protestom sa čiastočne pridáva aj francúzska krajná pravica, toto sú všetko aspekty, ktoré dávajú tušiť, že minimálne v priebehu prvej polovici tohto roka o podobných protestoch ešte budeme počuť,“uzavrel odborník.