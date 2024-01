Ustojí kancelár Scholz obrovský tlak, alebo ho vymení Pistorius? Politická nestabilita nahráva do karát krajnej pravici, ktorá láme rekordy

Trasie sa pod nemeckým kancelárom stolička? Nespokojní farmári organizujú masové protesty naprieč celým Nemeckom. Aj takýmto spôsobom chcú vyjadriť nesúhlas voči chystaným vládnym škrtom v poľnohospodárstve.

Odborník odpovedá, ako môže aktuálna situácia v Nemecku ovplyvniť popularitu nemeckého kancelára Olafa Scholza.

Nemecko zachvátil chaos – aj takéto titulky čítame v súvislosti s celoštátnymi demonštráciami farmárov, ktorým, zdá sa, došla trpezlivosť. Krajinu ochromili blokády ciest, prebiehajú masové protesty, ulice sú plné traktorov, nákladných áut aj iných vozidiel.

K demonštrujúcim sa pripojili aj nemeckí rušňovodiči, čo spôsobilo masívne narušenie železničnej dopravy. Nemecká vláda sa obáva, že štrajky budú hrať v prospech krajnej pravice.

Cesta ľahšieho odporu?

„Oblasť poľnohospodárstva a železničnej dopravy sú viac ako pol storočie veľmi výrazne štátne regulované, teda podliehajú štátnym reguláciám a dotáciám. To, že sa dnes dotácie škrtajú je spôsobené tým, že tu máme makroekonomickú situáciu v súvislosti s infláciou a s rýchlym nárastom cien surovín. To sú všetko vstupy, ktoré sa premietajú prirodzene aj do cien agrokomodít,“ hovorí v úvode politológ Miroslav Řádek.

„Súčasne ale potrebujú Nemci šetriť aj vo verejnom sektore. Nemecká vláda ide ‚cestou ľahšieho odporu‘. Nemeckí politici si to zrátali tak, že škrtnúť niečo poľnohospodárom je v súčasnej situácii jednoduchšie ako sa naťahovať s bankami alebo zdaňovať vyššie monopoly – technologické giganty. Tiež by v súčasnosti nemecká vláda určite nešla do šetrení v oblasti obrany,“ vysvetľuje ďalej Řádek.

Traktori stoja na ceste počas protestu farmárov v Nemecku 8. januára 2024. V reakcii na úsporné plány vlády vyzvalo združenie farmárov na týždňový protest, ktorý vyvrcholí veľkou demonštráciou v hlavnom meste 15. januára. (Laszlo Pinter/dpa via AP)

Nepopulárny Scholz

Výsledky nedávneho prieskumu ukázali, že podpora nemeckého kancelára Olafa Scholza klesla na rekordné minimum, informoval o tom denník Bild s odvolaním sa na prieskum inštitútu INSA. Podľa zverejnených údajov takmer dve tretiny nemeckého obyvateľstva chce, aby Scholz odstúpil pred plánovanými voľbami v októbri 2025.

„Keď sa stal Olaf Scholz volebným lídrom pre nemeckých sociálnych demokratov, výsledok SPD vo voľbách bol skôr prekvapením. Olaf Scholz nedisponuje nejakými veľmi charizmatickými ani komunikačnými zručnosťami. Bol vnímaný ako priemerný politik bez nejakej pridanej hodnoty,“ hovorí Řádek.

„Súčasne sa počas svojho volebného obdobia dostal práve do časov, kedy západný svet čelí mnohým výzvam v súvislosti s infláciou, ráznym rastom cien nerastných surovín ako aj vojny, ktorú máme na hraniciach Európy,“ priblížil odborník kombináciu faktorov, kvôli ktorým sa súčasný nemecký kancelár teší nepopularite.

Napriek tomu sa podľa politológa nateraz neočakáva, že by Scholz odstúpil a hľadali na jeho miesto náhradníka.

„Nemeckí sociálni demokrati budú vyčkávať, a ak aj existujú v nemeckej SPD nejaké opozičné stranícke frakcie, ktoré sú nie veľmi spokojné s politickými výsledkami vládnutia vlastnej strany, tak budú opatrné, pretože akékoľvek silné vnútrostranícke opozičné aktivity by mohli viesť k tomu, že ešte viac to poškodí nemeckých sociálnych demokratov,„ hovorí Řádek.

Pokiaľ by mal predsa len odstúpiť nemecký kancelár, podľa odborníka by to mohlo nastať až v priebehu roka 2025.

Pistorius ako náhrada?

Podľa spomínaného prieskumu inštitútu INSA až 64% respondentov uviedlo, že Scholz by mal odstúpiť a funkciu odovzdať súčasnému ministrovi obrany Borisovi Pistoriusovi. Popularita 63-ročného politika v posledných mesiacoch prudko stúpla a od minulého decembra je najpopulárnejším nemeckým politikom.

„Pistorius je politik, ktorý začal byť známejší až po vypuknutí vojny na Ukrajine. Dovtedy nepatril k veľkým politickým superstar nemeckej politickej scény,“ hovorí politológ. Ako doplnil, dôvera v Pistoriusa vychádza u nemeckej verejnosti z toho, že Nemecko ako najvýznamnejšia kontinentálna európska krajina zažíva a je konfrontovaná konfliktom na Ukrajine.

Nemecký minister obrany Boris Pistorius, vpravo, sa teší veľkej popularite. Na snímke s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. (Daniel Reinhardt/dpa via AP)

„Popularita súčasného nemeckého ministra obrany vyplýva z toho, že má pomerne jednoznačné názory. Má jasný názor na to, ako má vyzerať postoj Európy voči ruskej agresii na Ukrajine,“ priblížil Řádek.

„Vzhľadom na to, že tu máme takúto bezpečnostnú situáciu, nemecká spoločnosť prirodzene hľadá politika, ktorému môže dôverovať nielen v sídle nemeckého kancelárstva, ale práve aj v osobe ministra obrany,“ hovorí odborník.

Popularitu strácajú aj ministerky SPD

Koncom minulého roka vyšiel prieskum podľa ktorého nielen kancelár Scholz stráca na popularite, ale vážny prepad sa zaznamenal aj v prípade ďalších dvoch ministeriek Sociálnodemokratickej strany SPD – ministerky zahraničia Annaleny Baerbock a spolkovej ministerky vnútra Nancy Faeser. Čo je dôvodom toho, že Nemci nie sú spokojní s ich pôsobením?

„Tieto ministerky nie sú ‚žiadne Amazonky‘. Sú to kultivované dámy, ktoré robia politiku zo svojich ministerských pozícií, ale sú na silových rezortoch, kde v týchto nebezpečných časoch by skôr verejnosť radšej videla ráznejších mužov – politikov, z ktorých by sálala istá schopnosť garantovať svojej krajine a okoliu bezpečnosť,“ hovorí Řádek.

„Ťažko sa dá od takýchto distingvovaných dám očakávať, že budú vystupovať bojovnejšie, alebo že budú dávať jasne verejnosti najavo, že krajina je v bezpečí aj vďaka ich pôsobeniu v silových rezortoch,“ doplnil politológ.

Popularita nemeckej ministerky zahraničia Annaleny Baerbockovej sa vážne prepadá. Politička sa konzistentne vyjadruje za podporu Ukrajiny a dodržiavanie sankcií. Na snímke s ukrajinským ministrom zahraničia Dmytrom Kulebom. Foto: SITA/AP

Podľa slov odborníka je postavenie Nemecka v európskej politike náročné aj preto, že od Nemecka sa čaká jasný postoj na obranu Európy, na druhej strane, Nemecko, vzhľadom na to, že sú tu pamätníci z 2. svetovej vojny, veľmi ťažko zaujíma asertívnejšie postoje aj v zahraničnej politike vzhľadom na svoju dávnejšou vojenskú minulosť.

„Nemecko si je vedomé svojho geopolitického miesta a významu, na druhej strane, ako keby ešte stále hľadalo ako sa hýbať a zdráhajú sa vystupovať ráznejšie, aby neboli potenciálne obviňovaní inými krajinami z príliš veľmocenského postavenia,“myslí si Řádek.

Nárast krajnej pravice

Medzitým v prieskumoch volebných preferencií silnie krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD). Popularita strany sa aktuálne pohybuje na úrovni okolo 20%, vďaka čomu môže byť v najbližších parlamentných voľbách dôležitým hráčom.

„AfD je celkom významnou a zaujímavou politickou silou v Nemecku už prakticky desať rokov. Svoje „dobré časy“ zažíva vo chvíľach, kedy je Nemecko v kríze. Veľmi podobné úrovne podpory voličov zažívala v roku 2015, kedy v celej Európe bola tzv. migračná kríza. Či už sú to krajne pravicoví alebo krajne ľavicoví populisti, vždy rastú akoukoľvek bezpečnostnou alebo sociálno-ekonomickou krízou,“ vysvetľuje odborník.

Nemecká vláda sa obáva, že štrajky farmárov budú hrať v prospech krajnej pravice. (Christian Charisius/dpa via AP)

„Nemecko je čiastočne konfrontované s vojnou na Ukrajine. Je krajinou, ktoré prijíma ukrajinských vojnových utečencov. Súčasne je to krajina, ktorá je síce veľmi bohatá, ale je konfrontovaná s problémami inflácie a rastu cien surovín, ktoré sa premietajú do ďalších tovarov a služieb. Všetko je to pre nemeckú spoločnosť mimoriadne diskomfortná situácia, na ktorú prirodzene reagujú populisti a krajná pravica,“ doplnil Řádek.

Otázkou by mohlo byť, prečo nerastie v Nemecku aj krajná ľavica? „Európa ako keby prechádzala obdobím akéhosi nacionálneho resentimentu. Všetky tieto socioekonomické problémy, na ktoré by bežne získavala popularitu krajná ľavica, ľahšie sa na to reaguje krajnej pravici, lebo tá sa vie veľmi dobre spojiť so sentimentom národu alebo nacionalizmu, čo krajná ľavica, ktorá je v Európe internacionálna, nedokáže,“ odpovedá politológ.

Budú v Nemecku predčasné voľby?

Aké sú šance v Nemecku na to, že by mohlo dôjsť k predčasným voľbám? Nastal by v tomto prípade politický obrat, ako sme to nedávno videli v Holandsku, kde vyhrala pravicová a euroskeptická Strana slobody Geerta Wildersa?

Podľa odborníka síce Nemecko zažíva podobné problémy ako Holandsko, no nedá sa očakávať, že by AfD sa dostala na prvú priečku, musela by na to totiž získať väčšiu voličskú podporu aj mimo svojich tradičných bášt.

„Keď si lepšie pozrieme Nemecko po jednotlivých spolkových krajinách, vidíme, že AfD je politická strana, ktorá má podporu skôr v severovýchodnom Nemecku, teda v spolkových krajinách bývalého východného Nemecka (NDR). Na to, aby Afd bola naozaj silnejšiou by musela dokázať osloviť aj bohatšie krajiny ako je napríklad Bavorsko, čo sa ale nedeje,“ hovorí Řádek.

Aký teda môže byť krízový scenár pre Nemecko, keby popularita sociálnych demokratov naďalej upadala?

„Záložné riešenie vidím v potenciálnej veľkej koalícii bez účasti AfD. V niekoľkoročnom výhľade sa síce nedá stopercentne vylúčiť aj to, že Afd by mohla voľby vyhrať za nejakých krajných okolností, ale opäť by potrebovala nejakého partnera, avšak neviem, ktoré politické strany by si trúfli byť vládnou stranou s AfD,“ skonštatoval Řádek.

„Je tu hrozba vzostupu krajnej pravice v podobe politickej strany AfD. Na druhej strane, nikde sme nevideli, že by nejakí radikáli boli schopní naozaj účinne riešiť sociálne a ekonomické problémy. Tie sa vždy riešia dlhodobo a nikdy sa neaplikuje šoková terapia, ktorá by ani nebola spoločensko-politicky žiadúca,“ upozorňuje odborník.

Pracovný trh prebieha zmenami

Odborník by aktuálnu napätú situáciu v Nemecku (ale aj v ďalších krajinách ako je Francúzsko, Dánsko aj Veľká Británia), neprisudzoval vyslovene zlyhaniu vlády, ale skôr transformácii nemeckej/západnej ekonomiky na digitálnu ekonomiku.

„Sme svedkami toho, že pracovný trh prebieha veľkými zmenami. Máme odvetvia a hospodárstva, ktoré zamestnávajú ľudí s nízkymi mzdami, alebo sú to odvetvia, kde sa veľmi ťažko hľadajú noví zamestnanci,“hovorí Řádek s tým, že presne takými oblasťami sú poľnohospodárstvo či doprava.

„No Farmer, no Future“ (Bez farmárov nie je budúcnosť) čítame na jednom z transparentov na proteste farmárov v Nemecku. Krajinu paralyzovali traktory a nákladiaky kvôli chystaným vládnym škrtom v poľnohospodárstve. (J’rg Carstensen/dpa via AP)

Podľa odborníka ide o všeobecný problém západných ekonomík. „Je tu obdobie, kedy prechádza trh práce a ekonomika veľkou transformáciu, z toho vyplýva nervozita práve v tých odvetviach, kde sú skôr starší zamestnanci, ktorí nadobudli svoje vzdelanie pred 40-50 rokmi a doteraz nemali potrebu pracovnej rekvalifikácie. Títo ľudia sú dnes v preddôchodkovom veku a cítia vo svojom zamestnaní veľký tlak vzhľadom na to, že pracujú v odvetviach, ktoré nie sú tak rentabilné a rýchlo rastúce, súčasne sa pre nich ťažko hľadajú noví zamestnanci,“ vysvetľuje Řádek.

Ako sa situácia môže ďalej vyvíjať a či ustúpi nemecká vláda farmárom? „Nejaký čas poľnohospodári budú pokračovať v protestoch. Nemecká vláda ale pravdepodobne urobí nejaké ústupky a nájde sa pragmatická dohoda, ktorú budú ochotné akceptovať obe strany,“ uzavrel odborník.