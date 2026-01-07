Požiar kamiónu skomplikoval dopravu na R4 v smere od Šebastoviec na Milhosť, zasahovali hasiči aj polícia – FOTO

Rýchlostná cesta R4 bola v stredu v smere od Šebastoviec na Milhosť dočasne uzatvorená, dôvodom bol požiar kamiónu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.
Ako uviedlo, hasiči z hasičskej stanice Čaňa (okres Košice-okolie) a Košice – Požiarnická zasahovali pri požiari kamiónu naloženého plastovým granulátom, ktorý bol odstavený na diaľnici v smere od Košíc – časť Šebastovce smer Milhosť.
Krátko pred 15:00 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že rýchlostná cesta bola dočasne uzavretá v oboch smeroch, no už bol sprejazdnený jeden jazdný pruh. Policajti miesto udalosti zabezpečujú a riadia dopravu. Polícia tiež priblížila, že k požiaru došlo v čase okolo 13:00, na rýchlostnej ceste R4, km 1,8, v katastri obce Perín-Chym, v smere z Maďarska.
„Kamión bol príslušníkmi HaZZ uhasený. Udalosť bola zadokumentovaná ako škodová udalosť. Zisťovateľ príčin požiarov určil ako pravdepodobnú príčinu vzniku požiaru technickú závadu na vozidle – prasknutú pneumatiku,“ uviedla polícia. Doplnila, že vodič vyviazol bez zranení, prítomnosť alkoholu sa u neho nepreukázala.