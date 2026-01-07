Požiar kamiónu skomplikoval dopravu na R4 v smere od Šebastoviec na Milhosť, zasahovali hasiči aj polícia – FOTO

Udalosť bola zadokumentovaná ako škodová udalosť.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hasici kosice2.jpg
Foto: www.facebook.com
Košice Regionálne správy Regionálne správy z lokality Košice

Rýchlostná cesta R4 bola v stredu v smere od Šebastoviec na Milhosť dočasne uzatvorená, dôvodom bol požiar kamiónu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.

Ako uviedlo, hasiči z hasičskej stanice Čaňa (okres Košice-okolie) a Košice – Požiarnická zasahovali pri požiari kamiónu naloženého plastovým granulátom, ktorý bol odstavený na diaľnici v smere od Košíc – časť Šebastovce smer Milhosť.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Krátko pred 15:00 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že rýchlostná cesta bola dočasne uzavretá v oboch smeroch, no už bol sprejazdnený jeden jazdný pruh. Policajti miesto udalosti zabezpečujú a riadia dopravu. Polícia tiež priblížila, že k požiaru došlo v čase okolo 13:00, na rýchlostnej ceste R4, km 1,8, v katastri obce Perín-Chym, v smere z Maďarska.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kamión bol príslušníkmi HaZZ uhasený. Udalosť bola zadokumentovaná ako škodová udalosť. Zisťovateľ príčin požiarov určil ako pravdepodobnú príčinu vzniku požiaru technickú závadu na vozidle – prasknutú pneumatiku,“ uviedla polícia. Doplnila, že vodič vyviazol bez zranení, prítomnosť alkoholu sa u neho nepreukázala.

Firmy a inštitúcie: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v KošiciachKrajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
Okruhy tém: Rýchlostná cesta R4
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk