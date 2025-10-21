Holandské tajné služby zdieľajú menej informácií s USA. Pri cestovaní do Číny pozor na laptopy

Holandské tajné služby zdieľajú menej informácií s USA a viac spolupracujú s európskymi partnermi. Ako referuje web dutchnews.nl, v spoločnom rozhovore pre denník Volkskrant to uviedli riaditelia tamojších spravodajských a bezpečnostných služieb AIVD a MIVD Erik Akerboom, resp. Peter Reesink.
Ich opatrnosť voči Washingtonu súvisí s tým, čo označujú za čoraz autokratickejší kurz prezidenta Donalda Trumpa, ktorý prepúšťa vysokých predstaviteľov pre nedostatok lojality a používa súdne spory na vyvíjanie tlaku na novinárov, sudcov a univerzity.
Kritickejší prístup
Podľa riaditeľov je to prvýkrát, keď vývoj v USA priamo ovplyvňuje holandské spravodajské väzby, čo predstavuje prerušenie dlhoročnej úzkej spolupráce so CIA a NSA. „To, že niekedy už veci nehovoríme, je pravda,“ povedal Reesink, pričom Akerboom dodal, že zdieľanie informácií sa teraz posudzuje prípad od prípadu. „Sme veľmi ostražití voči politizácii spravodajstva a porušovaniu ľudských práv.“
V minulosti NSA zachytávala veľké množstvo surových dát, vrátane holandských telefonátov. Akerboom nešpecifikoval, čo sa zdieľa, ale potvrdil, že prístup je kritickejší, pričom nevylúčil, že surové dáta o holandských občanoch sa naďalej môžu dostávať do USA.
Súčasne sa zvýšila spolupráca v Európe. Akerboom uviedol, že vedúca skupina spravodajských služieb severnej Európy – vrátane Holandska, Británie, Nemecka, škandinávskych krajín, Francúzska a Poľska – si teraz vymieňa viac informácií, vrátane surových dát, čo je reakcia na ruskú vojnu na Ukrajine.
Upozornenie na „close access“ operácie
Riaditelia tiež varovali, že Rusko stojí za desiatkami úspešných kybernetických útokov v Holandsku ročne, ktoré spôsobujú reálne narušenia, zatiaľ čo Čína predstavuje ešte väčšiu digitálnu hrozbu. Akerboom upozornil holandských cestovateľov do Číny na tzv. „close access“ operácie, pri ktorých sú fyzicky alebo bezdrôtovo kopírované laptopy a smartfóny novinárov, vysokých predstaviteľov a technických špecialistov.
„Ľudia si musia uvedomiť, že ich zariadenia sú zraniteľné,“ povedal a dodal, že aj šifrované dáta môžu byť uložené a neskôr dešifrované pomocou umelej inteligencie.
Obaja šéfovia spravodajských služieb zdôraznili potrebu širších právomocí na rýchlejšie reakcie na ruské a čínske kybernetické útoky. „Chceme vedieť konať rýchlejšie, keď zaznamenáme útok. Súčasný postup je príliš zdĺhavý,“ uzavrel Akerboom.