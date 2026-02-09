Hokejový olympijský turnaj plný hviezd z NHL. Pozrite si súpisky všetkých tímov - VIDEO, FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokejový turnaj mužov na zimných olympijských hrách sa nezadržateľne blíži a začne sa už v stredu 11. februára. Prvý zápas budú mať na svedomí Slováci a Fíni.
Ženy započuli svoju púť už vo štvrtok 5. februára. Skupinová fáza trvá do štvrtka 12. februára. Hrať sa bude v dvoch halách, ktoré si musia športovci a športovkyne „prepožičať“.
Najväčšiu pozornosť pútajú hviezdami nabité kádre plné hráčov NHL. Kto však bude hrať na ZOH? Aké súpisky majú jednotlivé tímy? Nižšie sa dozviete odpovede na tieto otázky.
V každom tíme môže byť najviac 25 hráčov – traja brankári, ôsmi obrancovia a 14 útočníci. Na turnaji jestvuje len jediný tím, ktorý nenominoval ani jedného hokejistu z prestížnej NHL – domáce Taliansko.
Ostatné štáty majú minimálne jedného zástupcu z profiligy. Kanada, Spojené štáty americké a Švédsko majú celú súpisku len z hráčov najlepšej hokejovej ligy sveta. Fíni nominovali jedného hráča zo švajčiarskej súťaže.
Za Slovensko sa predstaví sedem hokejistov z NHL, ktorí budú považovaní za lídrov tímu. Dravosť a skúsenosti môžu najmladšiemu tímu na turnaji pomôcť v pokuse o obhajobu bronzovej medaily z Pekingu 2022.
Nominácia Slovenska:
Brankári: Samuel Hlavaj, Adam Gajan, Stanislav Škorvánek
Obrancovia: Peter Čerešňák, Erik Černák (Tampa Bay Lightning – NHL), Martin Fehérváry (Washington Capitals – NHL), Šimon Nemec (New Jersey Devils – NHL), Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin
Útočníci: Martin Pospíšil (Calgary Flames – NHL), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens – NHL), Tomáš Tatar, Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský (St. Louis Blues – NHL), Lukáš Cingel, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Pavol Regenda (San Jose Sharks – NHL), Adam Ružička, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč
Nominácia Česka:
Brankári: Lukáš Dostál (Anaheim Ducks – NHL), Karel Vejmelka (Utah Mammoth – NHL), Daniel Vladař (Philadelphia Flyers – NHL)
Obrancovia: Radko Gudas (Anaheim Ducks – NHL), Filip Hronek (Vancouver Canucks – NHL), Michal Kempný, Tomáš Kundrátek, Jan Rutta, Radim Šimek, David Špaček, Jiří Ticháček
Útočníci: Roman Červenka, Filip Chlapík, Radek Faksa (Dallas Stars – NHL), Jakub Flek, Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights – NHL), David Kämpf (Vancouver Canucks – NHL), Ondřej Kaše, Dominik Kubalík, Martin Nečas (Colorado Avalanche – NHL), Ondřej Palát (New York Islanders – NHL), David Pastrňák (Boston Bruins – NHL), Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, David Tomášek
Nominácia Švajčiarska:
Brankári: Reto Berra, Leonardo Genoni, Akira Schmid (Vegas Golden Knights – NHL)
Obrancovia: Tim Berni, Michael Fora, Andrea Glauser, Roman Josi (Nashville Predators – NHL), Dean Kukan, Christian Marti, J.J. Moser (Tampa Bay Lightning – NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils – NHL)
Útočníci: Sven Andrighetto, Christoph Bertschy, Kevin Fiala (Los Angeles Kings – NHL), Nico Hischier (New Jersey Devils – NHL), Ken Jäger, Simon Knak, Philipp Kurashev (San Jose Sharks – NHL), Denis Malgin, Timo Meier (New Jersey Devils – NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets – NHL), Damien Riat, Sandro Schmid, Pius Suter (St. Louis Blues – NHL), Calvin Thürkauf
Nominácia Talianska:
Brankári: Damian Clara, Davide Fadani, Gianluca Vallini
Obrancovia: Dylan Di Perna, Gregory Di Tomaso, Daniel Glira, Thomas Larkin, Phil Pietroniro, Jason Seed, Alex Trivellato, Luca Zanatta
Útočníci: Matthew Bradley, Tommaso De Luca, Cristiano DiGiacinto, Luca Frigo, Mikael Frycklund, Dustin Gazley, Diego Kostner, Daniel Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Petan, Tommy Purdeller, Nick Saracino, Alessandro Segafredo, Marco Zanetti
Nominácia Francúzska:
Brankári: Julian Junca, Antoine Keller, Martin Neckář
Obrancovia: Yohann Auvitu, Jules Boscq, Enzo Cantagallo, Florian Chakiachvili, Pierre Crinon, Hugo Gallet, Enzo Guebey, Thomas Thiry
Útočníci: Justin Addamo, Pierre-Édouard Bellemare, Charles Bertrand, Louis Boudon, Kévin Bozon, Stéphane Da Costa, Aurélien Dair, Floran Douay, Dylan Fabre, Jordann Perret, Anthony Rech, Nicolas Ritz, Alexandre Texier (Montreal Canadiens – NHL), Sacha Treille
Nominácia Lotyšska:
Brankári: Kristers Gudlevskis, Elvis Merzlikins (Columbus Blue Jackets – NHL), Arturs Silovs (Pittsburgh Penguins – NHL)
Obrancovia: Uvis Balinskis (Florida Panthers – NHL), Oskars Cibulskis, Ralfs Freibergs, Janis Jaks, Roberts Mamcics, Kristaps Rubins, Alberts Smits, Kristaps Zīle
Útočníci: Oskars Batna, Rudolfs Balcers, Teodors Bļugers (Vancouver Canucks – NHL), Rihards Bukarts, Roberts Bukarts, Kaspars Daugavinš, Martins Dzierkals, Haralds Egle, Zemgus Girgensons (Tampa Bay Lightning – NHL), Renars Krastenbergs, Dans Locmelis, Anri Ravinskis, Eduards Tralmaks, Sandis Vilmanis (Florida Panthers – NHL)
Nominácia Dánska:
Brankári: Frederik Andersen (Carolina Hurricanes – NHL), Frederik Dichow, Mads Sogaard (Ottawa Senators – NHL)
Obrancovia: Phillip Bruggisser, Jesper Jensen Aabo, Nicholas B. Jensen, Anders Koch, Matias Lassen, Markus Lauridsen, Oliver Lauridsen, Malte Setkov
Útočníci: Mikkel Aagaard, Mathias Bau, Oliver Bjorkstrand (Tampa Bay Lightning – NHL), Joachim Blichfeld, Nikolaj Ehlers (Carolina Hurricanes – NHL), Lars Eller (Ottawa Senators – NHL), Oscar Fisker Mølgaard (Seattle Kraken – NHL), Nicklas Jensen, Nick Olesen, Morten Poulsen, Patrick Russell, Frederik Storm, Alexander True, Christian Wejse
Nominácia Nemecka:
Brankári: Maximilian Franzreb, Philipp Grubauer (Seattle Kraken – NHL), Mathias Niederberger
Obrancovia: Leon Gawanke, Korbinian Geibel, Lukas Kälble, Jonas Müller, Moritz Müller, Moritz Seider (Detroit Red Wings – NHL), Fabio Wagner, Kai Wissman
Útočníci: Leon Draisaitl (Edmonton Oilers – NHL), Alexander Ehl, Dominik Kahun, Marc Michaelis, John-Jason Peterka (Utah Mammoth – NHL), Lukas Reichel, Tobias Rieder, Josh Samanski (Edmonton Oilers – NHL), Justin Schütz, Wojciech Stachowiak, Tim Stützle (Ottawa Senators – NHL), Nico Sturm (Minnesota Wild – NHL), Frederik Tiffels, Parker Tuomie
Nominácia Švédska:
Brankári: Filip Gustavsson (Minnesota Wild – NHL), Jacob Markström (New Jersey Devils – NHL), Jesper Wallstedt (Minnesota Wild – NHL)
Obrancovia: Rasmus Andersson (Vegas Golden Knights – NHL), Philip Broberg (St. Louis Blues – NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres – NHL), Oliver Ekman-Larsson (Toronto Maple Leafs – NHL), Gustav Forsling (Florida Panthers – NHL), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning – NHL), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins – NHL), Hampus Lindholm (Boston Bruins – NHL)
Útočníci: Jesper Bratt (New Jersey Devils – NHL), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild – NHL), Filip Forsberg (Nashville Predators – NHL), Pontus Holmberg (Tampa Bay Lightning – NHL), Marcus Johansson (Minnesota Wild – NHL), Adrian Kempe (Los Angeles Kings – NHL), Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche – NHL), Elias Lindholm (Boston Bruins – NHL), William Nylander (Toronto Maple Leafs – NHL), Elias Pettersson (Vancouver Canucks – NHL), Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins – NHL), Lucas Raymond (Detroit Red Wings – NHL), Alexander Wennberg (San Jose Sharks – NHL), Mika Zibanejad (New York Rangers – NHL)
Nominácia Fínska:
Brankári: Joonas Korpisalo (Boston Bruins – NHL), Kevin Lankinen (Vancouver Canucks – NHL), Juuse Saros (Nashville Predators – NHL)
Obrancovia: Miro Heiskanen (Dallas Stars – NHL), Henri Jokiharju (Boston Bruins – NHL), Mikko Lehtonen, Esa Lindell (Dallas Stars – NHL), Olli Määttä (Utah Mammoth – NHL), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators – NHL), Niko Mikkola (Florida Panthers – NHL) Rasmus Ristolainen (Philadelphia Flyers – NHL)
Útočníci: Joel Armia (Los Angeles Kings – NHL), Sebastian Aho (Carolina Hurricanes – NHL), Mikael Granlund (Anaheim Ducks – NHL), Erik Haula (Nashville Predators – NHL), Roope Hintz (Dallas Stars – NHL), Kaapo Kakko (Seattle Kraken – NHL), Oliver Kapanen (Montreal Canadiens – NHL), Joel Kiviranta (Colorado Avalanche – NHL), Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche – NHL), Anton Lundell (Florida Panthers – NHL), Eetu Luostarinen (Florida Panthers – NHL), Mikko Rantanen (Dallas Stars – NHL), Teuvo Teravainen (Chicago Blackhawks – NHL), Eeli Tolvanen (Seattle Kraken – NHL)
Nominácia USA:
Brankári: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets – NHL), Jake Oettinger (Dallas Stars – NHL), Jeremy Swayman (Boston Bruins – NHL)
Obrancovia: Brock Faber (Minnesota Wild – NHL), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights – NHL), Quinn Hughes (Minnesota Wild – NHL), Jackson LaCombe (Anaheim Ducks – NHL), Charlie McAvoy (Boston Bruins – NHL), Jake Sanderson (Ottawa Senators – NHL), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes – NHL), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets – NHL)
Útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild – NHL), Kyle Connor (Winnipeg Jets – NHL), Jack Eichel (Vegas Golden Knights – NHL), Jack Hughes (New Jersey Devils – NHL), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning – NHL), Clayton Keller (Utah Mammoth – NHL), Dylan Larkin (Detroit Red Wings – NHL), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs – NHL), J.T. Miller (New York Rangers – NHL), Brock Nelson (Colorado Avalanche – NHL), Brady Tkachuk (Ottawa Senators – NHL), Matthew Tkachuk (Florida Panthers – NHL), Tage Thompson (Buffalo Sabres – NHL), Vincent Trocheck (New York Rangers – NHL)
Nominácia Kanady:
Brankári: Jordan Binnington (St. Louis Blues – NHL), Darcy Kuemper (Los Angeles Kings – NHL), Logan Thompson (Washington Capitals – NHL)
Obrancovia: Drew Doughty (Los Angeles Kings – NHL), Thomas Harley (Dallas Stars – NHL), Cale Makar (Colorado Avalanche – NHL), Josh Morrissey (Winnipeg Jets – NHL), Colton Parayko (St. Louis Blues – NHL), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers – NHL), Shea Theodore (Vegas Golden Knights – NHL), Devon Toews (Colorado Avalanche – NHL)
Útočníci: Sam Bennett (Florida Panthers – NHL), Macklin Celebrini (San Jose Sharks – NHL), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins – NHL), Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning – NHL), Bo Horvat (New York Islanders – NHL), Seth Jarvis (Carolina Hurricanes – NHL), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche – NHL), Brad Marchand (Florida Panthers – NHL), Mitch Marner (Vegas Golden Knights – NHL), Connor McDavid (Edmonton Oilers – NHL), Sam Reinhart (Florida Panthers – NHL), Mark Stone (Vegas Golden Knights – NHL), Nick Suzuki (Montreal Canadiens – NHL), Tom Wilson (Washington Capitals – NHL)