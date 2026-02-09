Pokúsia sa o obhajobu bronzu z Pekingu. Poznáme zloženie formácií, kapitána aj asistentov - VIDEO, FOTO

Slovenskí hokejisti absolvovali prvý tréning už aj s hráčmi, ktorí prišli z NHL.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Švédsko - Slovensko, ZOH v Pekingu 2022
Radosť slovenských hokejistov po triumfe nad Švédmi v zápase o bronzové medaily na zimnej olympiáde. Peking, 19. február 2022. Foto: SITA/AP.
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na sociálnej sieti prostredníctvom videa oznámil kapitána a jeho asistentov na olympijskom turnaji.

„Céčko“ bude na hrudi hrdo nosiť skúsený 35-ročný Tomáš Tatar zo švajčiarskeho Zugu. Jeho asistentmi budú obrancovia NHL 28-ročný Erik Černák a 26-ročný Martin Fehérváry.

Rodák z Ilavy bol kapitánom aj na dvoch majstrovstvách sveta v rokoch 2022 a 2024. Takúto česť na ZOH ešte nemal, keďže prakticky celú kariéru hral v profilige a pod piatimi kruhmi sa predstavil len pred 12 rokmi.

Prvý tréning

„Písmeno na drese budú mať traja hráči, ale veríme, že lídrami tímu budú všetci,“ poznamenal tréner slovenských hokejistov Vladimír Országh.

Spomenutí obrancovia si zahrajú na tomto športovom sviatku premiérovo. Fehérváry z Washingtonu Capitals si v minulosti zahral na štyroch MS, Černák z Tampy Bay Lightning iba na jedinom – domácom šampionáte v roku 2019.

Slovenskí hokejisti zároveň absolvovali prvý tréning už aj s hráčmi, ktorí prišli z NHL. Na základe rozloženia formácií v tréningu sa môže očakávať približná zostava aj v stredajšom (11.2.) úvodnom zápase turnaja proti Fínsku.

Brankárska jednotka

Brankárskou jednotkou by mal Samuel Hlavaj, sekundovať by mu mal Stanislav Škorvánek. Ako trojka by mal teda byť mladík Adam Gajan.

Prvú obrannú formáciu by mali tvoriť Fehérváry so Šimonom Nemcom, druhú Martin Gernát s Černákom, tretiu zase Peter Čerešňák a Martin Marinčin a štvrtú Patrik Koch a Michal Ivan.

Slovenský útok by mal byť v prvej formácii v zložení Tatar, Adam Ružička a Juraj Slafkovský. V druhej by to mali byť Miloš Kelemen, Martin Pospíšil a Pavol Regenda.

Tomáš Tatar

V tej tretej zase Adam Liška s Daliborom Dvorským a Liborom Hudáčkom. Posledný útok tvorili Samuel Takáč, Matúš Sukeľ a Oliver Okuliar.

Mimo formácií boli útočníci Lukaš Cingel s Petrom Cehlárikom, no najmä u posledného menovaného sa nečaká, že v dueloch bude plniť rolu zdravého náhradníka.

