Hokejový expert Valábik: Nemohol by som robiť rozhodcu v slovenskej extralige - VIDEO

Rozbeh úvodných dvoch štvrťfinálových sérií play-off v hokejovej extralige vyznel výrazne v prospech domácich tímov. Majstrovská Nitra doma zdolala Poprad 6:3 a netypický nováčik Žilina si poradil s Banskou Bystricou 3:1.

V oboch prípadoch bola podstatná pre výsledok už prvá tretina. Žilina v nej dala dva góly a neinkasovala ani raz a Nitra dokonca tri. Druhé zápasy oboch sérií odohrajú v utorok rovnako v Nitre a Žiline.

Žilinčania vybehli na Banskobystričanov zhurta a výsledkom silnej ofenzívy trénera Milana Bartoviča boli góly Jozefa Baláža a Brendana Ranforda. A ked Róbert Varga v 22. min zvýšil v presilovke na 3:0, tento náskok už hladným „Vlkom“ stačil na to, aby v prvom zápase „zjedli“ hosťujúcich „Baranov“. V ďalšom priebehu síce hostia vyrovnali hru a znížili na 1:3, ale pre lepší výsledok zápasu to bolo málo.

„Úvod zápasu rozhodol. Prehrávali sme súboje, všade sme boli neskoro. Žilina išla najmä v prvej tretine viac za víťazstvom a my sme sa s tým nevedeli vyrovnať. Rovnako sme sa nevedeli vyrovnať s bojovnosťou a nasadením svojho súpera. To musíme zmeniť, ak chceme byť úspešní,“ uviedol tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh v rozhovore na JOJ Šport.

Dobrý pohyb a intenzita

„Mali sme veľmi dobrý pohyb, boli sme prví na puku v prvej tretine a to rozhodlo. Možno až v posledných desiatich minútach sme sa trochu stiahli, ale celkovo to hráči výborne odbojovali,“ skonštatoval tréner Žiliny Milan Bartovič.

V tíme Žiliny vyčnieval obranca Miguel Tourigny. Mladý Kanaďan si pripísal asistencie pri všetkých troch góloch svojho tímu a celkovo sa dostal na číslo 35 gólových prihrávok v tomto súťažnom ročníku.

„Bol to veľmi intenzívny zápas. Dostali sme sa do vedenia a dokázali dlho udržať vysoké tempo. Odštartovali sme sériu víťazstvom, preto som veľmi šťastný,“ uviedol Tourigny vo videu na sociálnych sieťach Žiliny.

Najprv 3:0 a potom dráma

V Nitre domáci až do 35. min viedli 3:0 a zdalo sa, že majú všetko pod kontrolou. Potom však najlepší extraligový strelec Adam Cracknell strelil dva góly a po 40 minútach svietilo na ukazovateli skóre už len 3:2 pre „Corgoňov“.

V tretej tretine síce Sebastián Čederle zvýšil na 4:2 pre Nitru, ale vzápätí Peter Kundrik znížil na 3:4 a Poprad bol stále v hre. To platilo do 49. min, keď najdôležitejší muž popradskej ofenzívy Cracknell predviedol tvrdý zákrok na útočníka Nitry Huga Kováča a podľa hlavného rozhodcu išlo o faul kolenom.

Rôzny uhol pohľadu

Kanaďan dostal trest na 5 minút plus do konca zápasu a Nitra využila presilovku Lukom Greenom na 5:3. Z tohto stavu sa už „kamzíci“ nedostali a v závere inkasovali ešte raz do prázdnej bránky. K faulu Cracknella, ktorý mal dôležitý vplyv na výsledok prvého zápasu, sa vyjadrili aj obaja tréneri.

„Podľa inštruktážneho videa, ktoré dnes prišlo, asi nebolo o čom. Po faule kolenom nám nedohral hráč,“ uviedol tréner HK Nitra Andrej Kmeč na klubovom webe. Kormidelník hostí Ján Šimko povedal: „Cracknellov zákrok som nevidel, ale rozhodcovia ho videli, pozerali to dlho. Ja si to ešte pozriem. Nechcem teraz polemizovať o správnosti verdiktu.“

Valábik má iný názor

Zaujímavý je aj názor spolukomentátora zápasu na TV Sport1 a bývalého hráča NHL Borisa Valábika, ktorý v zákroku Cracknella nevidel nič nečisté alebo zákerné.

„Podľa mňa je nedovolený zákrok kolenom vtedy, keď ním vedieš primárny zákrok na súpera. Cracknell šiel len do súboja s hráčom, ktorý mal dolu hlavu a uštedril mu hit. On bol vychovávaný v tom, že vtedy môže ísť do súboja, lebo vtedy súper nedáva pozor, keď je sklonený. Ak by sme mali púšťať cez celé stredné pásmo hráča s pukom, ktorý má dolu hlavu a nemohli sa ho ani dotknúť, tak taký hokej by sme asi nechceli vidieť. Najmä nie v play-off,“ uviedol Boris Valábik počas televízneho prenosu.

Nemohol by rozhodovať

O tom, že rozhodcovia Žák a Jobbágy si neboli istí svojím verdiktom, svedčí aj to, že až 10 minút skúmali video so zákrokom Cracknella na Kováča, čo je veľmi dlhý čas a hráči počas neho vypadli z tempa.

„Ja by som hlavného rozhodcu v slovenskej extralige nemohol robiť. Za mňa šiel Cracknell v rovnej línii do súboja a Kováč ustúpil na stranu. Presilovku mal hrať Poprad po tom, čo sa Bajtek a Bača pustili do Cracknella,“ dodal Valábik už po finálnom verdiktu rozhodcov a treste pre kapitána Popradu do konca zápasu.