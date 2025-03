Ešte deväť gólov a padne historický rekord Gretzkého! Gól strelil aj Fehérváry - VIDEO

Alexander Ovečkin mieri do Hollywoodu. Zatiaľ nie do toho filmového, ale hokejového. Na hráčov Washingtonu čaká trojzápas proti súperom v Kalifornii a kapitán tímu si na cestu z hlavného mesta USA pribalil 886. gól v NHL.

Strelil ho do prázdnej bránky a pečatil ním domáce víťazstvo nad Seattlom 4:2. A Washington je opäť na čele celej NHL.

Šikovný Fehérváry

Na priebežných 1:1 vyrovnal slovenský obranca v službách Capitals Martin Fehérváry. Bol to jeho štvrtý gól a osemnásty bod v tejto sezóne, ktorý bol dôkazom jeho pohotovosti a šikovnosti. Strelil ho bez toho, aby si pristavil puk.

Pochvala od Ovečkina

Padol už 35 sekúnd po úvodnom vhadzovaní v druhej tretine, za čo si 25-ročný slovenský bek vyslúžil pochvalu aj od Ovečkina.

„Už v druhom zápase po sebe sme prespali prvú tretinu. Všetky štyri útoky boli spomalené. Hneď z prvého striedania v druhej tretine sme však strelili gól a to nás prebudilo. V tretej tretine sme už mali množstvo šancí,“ vyhlásil Ovečkin podľa webu NHL.

Ovečkin má už na dohľad najväčšiu hokejovú legendu a jej strelecký rekord. Stačí mu streliť 9 gólov a prekoná jeden z najúžasnejších rekordov severoamerickej profiligy. Gretzky ukončil kariéru na čísle 894 strelených gólov. Je čoraz pravdepodobnejšie, že Ovečkin ho prekoná ešte v tejto sezóne.

Rekord už 10. apríla?

Zámorskí štatistici vyrátali, že ak bude pokračovať rovnakým tempom v strieľaní gólov aj v ďalších zápasoch, Gretzkého rekord bude minulosť už 10. apríla. Ovečkin by mal vtedy v zápase proti Caroline streliť 895. gól v profilige.

Zatiaľ ich má v tejto sezóne na konte 33, čo dáva úctyhodný priemer 0,69 gólu na zápas. Do konca základnej časti zostáva tímu Capitals odohrať 18 zápasov.

Má 1600 bodov

Ešte dva štatistické zápisy. Ovečkinov gól proti Seattlu bol jeho šesťdesiaty piaty do prázdnej bránky, čím vylepšil svoj vlastný rekord. Navyše dosiahol 1600. bod v NHL, podarilo sa mu to ako jedenástemu hráčovi v histórii.

„Stále usilovne hľadá spôsoby ako skórovať. Robil to celú svoju kariéru, ale v tomto ročníku je to vypuklejšie. Dostáva sa do správnych miest na ľade, odkiaľ sa dávajú gólu. A aj brankár súpera opustí svoje miesto, všetci v tíme myslíme na to, aby skóroval práve Alex. On vtedy zaručene nájde spôsob, ako streliť gól. Aj keby mal súperovi buchnúť hokejkou po nohe a odtiaľ sa puk odrazí do bránky,“ zhodnotil útočník Washingtonu Dylan Strome.

Kalifornský film

Washington je s 92 bodmi na čele NHL a líderský post bude najbližšie obhajovať na zápasovom „tripe“ v Kalifornii. V utorok hrajú Ovečkin a spol. na ľade Anaheimu, o dva dni neskôr v Los Angeles a v sobotu sa predstavia v San Jose.

„Bude to film. Športový dokument. Všetky sa tam budú upierať na neho,“ povedal o Ovečkinovi obranca Caps John Carlson.