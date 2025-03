Bodová žatva Slovákov v NHL, štatistiky si vylepšil každý z nich. Ovečkin sa opäť priblížil ku Gretzkému -VIDEO

V noci zo soboty na nedeľu bolo na programe 11 duelov v zámorskej NHL.

V hre boli štyria Slováci a všetci si vylepšili bodové štatistiky.

Šimon Nemec, Juraj Slafkovský, Erik Černák a Martin Fehérváry asistovali svojim spoluhráčom. Z výhry sa netešil len „diabol“ Nemec.

Množstvo gólov

Bláznivý duel s desiatimi gólmi sa odohral v Pittsburghu. „Tučniaci“ zvíťazili nad New Jersey Devils so Šimonom Nemcom v zostave 7:3.

Hoci sa vedenia ujali „diabli“, do konca prvej tretiny viedli domáci, keď strelili dva góly v rozmedzí 25 sekúnd. Následne skórovali ešte dvakrát a rozdiel bol už trojgólový.

Hoci sa aj vďaka Nemcovej asistencii dostalo New Jersey do duelu, nestačilo to ani napriek tomu, že v 47. minúte to bol len o jednom zásahu.

Od toho času pálili presnými len „tučniaci“ a zvíťazili vysoko 7:3.

„Je veľa vecí, ktoré robia hokej nevýherným. Dostanete to, čo si zaslúžite. Dúfame, že v tomto momente sa veci vyvinú v náš prospech,“ povedal po súboji kouč „diablov“ Sheldon Keefe pre web nhl.com.

Nemec bodoval v druhom stretnutí v rade. Naopak, Sidney Crosby dosiahol asistenciou už 1 669 bodov (615 gólov a 1 054 asistencií) za Pittsburgh, čím sa vyrovnal Waynovi Gretzkemu (1 669 bodov v drese Edmontonu Oilers). Je tak na štvrtom mieste v počte bodov v jednom klube.

Zdolali obhajcov

Hokejisti Montrealu Canadiens zdolali na svojom ľade obhajcov Stanley Cupu Floridu Panthers 3:1. A to aj vďaka famóznemu výkonu ich brankára Sama Montembeaulta.

Prihrávkou na presný zásah prispel aj Juraj Slafkovský, ktorý natiahol bodovú sériu už na tri stretnutia. Z ostatných desiatich súbojov nazbieral 11 bodov. Načal tak už druhú stovku bodov v zámorskej súťaži.

Montembeault zaznamenal 21 úspešných zákrokov vrátane jedného čarovného – reflexívne zastavil strelu Cartera Verhaeghea v oslabení 6 proti 4. Pre Kanaďana to bolo šieste víťazstvo zo siedmich zápolení, v ktorých chytal.

„Od začiatku do konca to bol jeden z najlepších zápasov, aké sme odohrali, odkedy som tu. Veľmi sa mi páčila najmä tretia tretina. Teraz je to o tom, aby sme sa snažili o viac takýchto momentov,“ priblížil kouč Habs Martin St. Louis podľa webu nhl.com.

Nič ich nezastavilo

Anthony Cirelli dvakrát skóroval a jeho Tampa Bay Lightning ulovila v Bostone všetky body po výhre 6:2.

Bod za asistenciu zaznamenal aj Erik Černák, do štatistík sa zapísal už v druhom zápase v rade.

„Dnes nás nič nezastavilo. Pracovali sme a robili všetky správne veci. S pukom sme boli oveľa lepší ako pred týždňom proti Bostonu (prehra 0:4, pozn.). Keď to robíte, dávate si šancu na víťazstvo. Dnes to bola dobrá práca chlapcov,“ pochválil svojich zverencov Jon Cooper pre web nhl.com.

Priblížil sa

Alexander Ovečkin strelil svoj 887. gól a už len osem zásahov ho delí od prekonania rekordu Wayna Gretzkého. Navyše, jeho Washington Capitals zdolal San Jose Sharks na ich ľade 5:1.

„Myslím, že sme mali celkom dobrý začiatok, všetky štyri formácie sa rozbehli. Držali puk, robili rozumné rozhodnutia,“ povedal Rus.

Ovečkin v tretej tretine usmernil strelu Martina Fehérvaryho z ľavého kruhu za brankára „kosatiek“ Georgiho Romanova a zvýšil na 5:1.

„Je to skvelé. Veľa ľudí sa teraz pozerá a mám veľa pozornosti. Je to skvelý pocit,“ prezradil Ovečkin, ktorý ešte asistoval.

Romanov, nedraftovaný 25-ročný brankár, ktorý nastúpil na svoj tretí zápas v NHL, sa stal 217. brankárom, ktorému moskovský rodák čelil v základnej časti.

Zároveň sa stal 182. brankárom, proti ktorému sa Ovečkin presadil, čo je najviac v histórii NHL.

Fehérváry v ostatných siedmich dueloch nazbieral štyri body za dva góly a dve „áčka“.