Najvyššie žilinské víťazstvo v sezóne a dojímavá ďakovačka hráčov pred prázdnymi tribúnami - VIDEO

V najvyššej slovenskej hokejovej súťaži nebolo v tejto sezóne veľa zápasov, v ktorých jeden z tímov strelil viac ako päť gólov a ten druhý ani jeden.

Rekordné bolo 43. kolo, keď Poprad zdemoloval Nové Zámky 12:0, pamätné boli dve košické víťazstvá – v 3. kole v Trenčíne 7:0 a v 10. kole v Nových Zámkoch 6:0. Rovnakým skóre vyhral aj v 44. kole Slovan v Nových Zámkoch, ale výsledok 8:0 sa zrodil po prvý raz.

Najvyššia výhra aj prehra

Žilina takto „odmenila“ v prvom kole po reprezentačnej prestávke v tabuľke druhú Spišskú Novú Ves. Pripomeňme, že až dosiaľ mal žilinský nováčik v tejto sezóne na svojom konte najvyššie víťazstvo 7:1 nad Novými Zámkami. Odmenou pre zverencov Milana Bartoviča je posun na štvrté miesto v tabuľke, Spišiaci po najvyššej prehre v sezóne zostali druhí, ale Košičania na prvom mieste im odskočili o 3 body. V oklieštenej zostave doma zdolali hráčov Trenčína 3:1.

„Som veľmi rád, že nám to tam napadalo, ale do polovice zápasu to bolo vyrovnané a veľmi nás podržal Connor LaCouvée. Za mňa podal možno najlepší výkon v sezóne,“ uviedol tréner Žilinčanov Milan Bartovič v pozápasovej reakcii na žilinskom webe a ešte dodal:

„Netreba sa na to pozerať, akým rozdielom sa to skončilo. Máme dôležité tri body, ktoré prišli po troch prehrách a je to povzbudenie do ďalších náročných zápasov.“

Súboj Žiliny so Spišskou Novou Vsou bol špecifický aj tým, že sa hral bez divákov, keďže žilinský zimný štadión je na tri zápasy oficiálne uzatvorený pre fanúšikov ako trest od SZĽH za pozápasovú bitku v súboji Žilina – Nitra (1:4). Domáci hokejisti sa po najvyššom triumfe v sezóne postavili do stredového kruhu a predviedli ďakovačku fanúšikom aspoň na diaľku.

Spoločné „Ďakujeme!“

Spoločne sa pri tom pochytali za plecia a pridali aj zvukovú kulisu. A súhlasným potleskom sa pridalo aj vedenie tímu na striedačke. Pred prázdnymi tribúnami to vyzeralo bizarne, ale zároveň dojímavo. V tejto súvislosti je zaujímavá informácia, že žilinský klub na tento zápas predával vstupenky v tzv. virtuálnom priestore a podarilo sa mu získať aspoň časť z ušlej finančnej straty.

„Poďakovali sme sa tým, ktorí si kúpili lístky, ale aj tým, ktorí si ich nekúpili. Celý rok vytvárajú dobrú kulisu a takmer sme sa im chceli odmeniť,“ uviedol dvojgólový žilinský strelec Róbert Varga.

Ako v čase covidu

„Zápas by som prirovnal k tým v čase covidu, keď sme hrali celý rok bez divákov. Bolo to podobné ako vtedy. Sme vďační aj za to, že sa roztrhlo vrece s gólmi, lebo v predchádzajúcich zápasoch sme sa trápili strelecky,“ doplnil v tejto sezóne už 12-gólový útočník.

Prestali existovať

Tréner Spišskej Novej Vsi Vladimír Záborský ťažko hľadal slová po najvyššej prehre svojho tímu v sezóne. Nakoniec výstižne poznamenal:

„Odohrali sme len 20 minút a potom sme prestali existovať… Jediné správne, čo môžeme urobiť, je zabudnúť na to, čo sa stalo v Žiline. Na ďalší deň máme tréning a tam nech máme zase čisté hlavy.“